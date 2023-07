Hinds: Bassistin und Schlagzeugerin verlassen die Band

Ade Martín und Amber Grimbergen sind nicht Part der Band. Übrig bleiben Carlotta Cosials und Ana García Perrote.

Hinds hat zwei Mitglieder verloren: Ade Martín, die Bassistin der spanischen Garage-Rock-Gruppe, und die Schlagzeugerin Amber Grimbergen verließen die Gruppe bereits im Dezember 2022. Das teilten die beiden übrig bleibenden Gründungsmitglieder Carlotta Cosials und Ana García Perrote auf Instagram mit.

„Wir glauben an Hinds und machen weiter“

Das Statement von Hinds beginnt mit: „Hallo Familie. Wir haben ein paar Neuigkeiten. Ade und Amber haben beschlossen, die Band im Dezember zu verlassen. Es tut uns leid, dass wir es euch erst jetzt mitteilen konnten“. Die beiden plädieren anschließend auf die Kraft spendende Wirkung von Musik: „Vielleicht fühlt ihr euch genauso untröstlich wie wir, aber zum Glück hat Musik die Kraft, eine schmerzende Seele zu heilen. Wir haben etwas sehr Verletzendes durchgemacht“.

Aber, wie Cosials und Perrote versprechen, wird die Band weitergeführt: „Wir glauben an Hinds mehr als alles andere auf der Welt. Wenn ihr dabei seid, sind wir auch dabei“.

„Die schwierigste Entscheidung unseres Lebens“

Die ausscheidenden Mitglieder haben ebenfalls eine Abschiedsnachricht gepostet. Sie schreiben in ihrem Abschiedsgruß: „Hallo Freunde. Ade und Amber hier. Wir sind sehr traurig, euch mitzuteilen, dass es für uns an der Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen. Nach reiflicher Überlegung haben wir festgestellt, dass es für uns keinen Sinn mehr macht, mit der Band weiterzumachen“.

Und weiter: „Wenn wir auf diese 9 Jahre zurückblicken, in denen wir unsere Songs auf den Bühnen der Welt gespielt und all das mit euch geteilt haben, dann ist die Entscheidung, diese Zeit hinter uns zu lassen, die schwierigste in unserem Leben“.

Daraufhin folgen zahlreiche Dankesagungen – an Carlotta Cosials und Ana García Perrote, ein „Danke für all die Meilen, Bühnen, Hotelzimmer, Vans und Zahnbürsten, die wir über die Jahre geteilt haben, und natürlich den Crew-Mitgliedern, die es mit uns auf Tour ausgehalten haben. Und natürlich auch den Labels, Managern, Promotern, Booking-Agenten, tourenden Bands, all den Freunden, die wir auf der ganzen Welt gefunden haben, und natürlich den nettesten und coolsten Fans, die eine Band je hatte.“

Hinds haben zu viert drei Alben und eine Compilation-LP veröffentlicht. Ihr erstes Studioalbum, LEAVE ME ALONE, wurde am 8. Januar 2016 veröffentlicht und ihr zweites Studioalbum, I DON’T RUN, erschien am 6. April 2018. Das dritte Studioalbum der Band, THE PRETTIEST CURSE, wurde am 5. Juni 2020 veröffentlicht.

Martín hat 2022 außerdem das Soloprojekt Shanghai Baby gestartet.