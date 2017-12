Das sind die beliebtesten GIFs 2017

In den vergangen Monaten brauchten wir sie dringender als je zuvor: Alleine für die Dummheiten von US-Präsident Trump verschickten wir gefühlt drei Viertel unserer GIFs. Eine Auswertung des GIF-Providers Tenor zeigt daher auch, dass im Vergleich zum Vorjahr der Anteil an negativen GIFs dramatisch angestiegen ist. Uns war demnach deutlich häufiger zum Heulen oder Schreien als 2016. Und auch die Sorgen wegzutrinken, erschien uns der Analyse zufolge gar keine so schlechte Idee.