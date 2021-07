„Das Supertalent“: Michael Michalsky wird neuer Juror

Foto: PR, Michalsky. All rights reserved.

Das Rätselraten um die Jury der nächsten Staffel von „Das Supertalent“ hat ein Ende. Nachdem am 29. Juni 2021 mit Fußball-Star Lukas Podolski der erste Juror präsentiert wurde, legte RTL nun nach.

Komplettiert wird die Jury vom deutschen Modedesigner Michael Michalsky sowie der niederländischen Moderatorin Chantal Janzen. „Er ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, sie die beliebteste Moderatorin der Niederlande.

Michalsky freut sich über „Inklusion“

Deutsche TV-Zuschauer kennen Michalsky unter anderem als Juror an der Seite von Heidi Klum bei „Germany’s Next Topmodel“, wo der 54-Jährige drei Staffeln lang zu sehen war. Michalsky sieht „Das Supertalent“ als positives Zeichen für die Notwendigkeit von Inklusion: „Eines der wichtigsten Themen, mit denen ich mich seit Monaten befasse, ist Inklusion. Inklusion bedeutet Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt und die Abschaffung von Vorurteilen. Keine Sendung im deutschen Fernsehen vertritt das Prinzip von Inklusion so stark wie ‚Das Supertalent’“, wird er im Vorfeld von mehreren Medien zitiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MICHAEL MICHALSKY (@michael.michalsky)

„Das Supertalent“: Wer ist Chantal Janzen?

Mit Chantal Janzen holt sich RTL außerdem ein weiteres Jury-Mitglied mit viel Show-Erfahrung ins Boot. Die 42-Jährige war bereits sechs Staffeln lang in „Holland’s Got Talent“ zu sehen und moderierte die niederländische Version von „DSDS“. Außerdem präsentierte sie 2021 den Eurovision Song Contest aus Rotterdam.

„Es ist mir eine Ehre, in der Jury von ‚Das Supertalent‘ 2021 Platz zu nehmen! Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft. Nach sechs Staffeln als Jurorin beim niederländischen Äquivalent vom ‚Supertalent‘ freue ich mich riesig darauf, jetzt alle Talente in Deutschland auf der Bühne zu sehen!“, schreibt sie auf ihrer Instagram-Seite.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Chantal Janzen (@chantaljanzen.official)

„Das Supertalent“: Infos zu Staffel 15

Ein offizielles Sendedatum für die 15. Staffel der Talentshow ist bis dato nicht bekannt. Fest steht nur, dass sie im Herbst 2021 zu sehen sein wird — und dass Jury-Urgestein Dieter Bohlen (wie auch bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“) nicht mehr dabei sein wird. RTL will laut eigenen Angaben mit einer ganz neu besetzten Jury frische Impulse setzen.

+++Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de+++