Dee Snider verlässt Twisted Sister: Tour zum 50. Jubiläum abgesagt

Dee Snider hört aus gesundheitlichen Gründen bei Twisted Sister auf. Die Band sagt alle Konzerte der 50-Jubiläums-Tour 2026 ab. Der Ex-Frontmann nennt Arthritis und Herzprobleme als Grund.

Die legendäre US-Rock- und Metal-Band Twisted Sister hat ihre für 2026 geplante Tour zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe abgesagt. Grund ist der plötzliche Rücktritt ihres Frontmanns Dee Snider aufgrund ernster gesundheitlicher Probleme. Die Band bestätigte die Absage aller Konzerte – vom Auftakt am 25. April in São Paulo bis in den Sommer hinein – in einem offiziellen Statement.

Offizielles Statement der Band

In einer gemeinsamen Erklärung von Gitarrist Jay Jay French und Eddie „Fingers“ Ojeda heißt es: „Aufgrund des plötzlichen und unerwarteten Rücktritts unseres Sängers Dee Snider, ausgelöst durch eine Reihe gesundheitlicher Herausforderungen, ist die Band gezwungen, alle geplanten Shows abzusagen.“ Die Zukunft der Band soll in den kommenden Wochen neu bewertet werden.

Dee Snider über seine Entscheidung

Der 70-jährige Dee Snider äußerte sich in einem Statement auf der Homepage der Band zu seinem Rückzug. Er beschreibt, wie ein Leben voller „legendär aggressiver Auftritte“ seinen Tribut auf Sniders Körper und Seele gefordert habe.

Snider, der seit Jahrzehnten live performt, erklärte, dass er unter degenerativer Arthritis leidet und bereits mehrere Operationen hinter sich hat. Kürzlich habe sich zudem herausgestellt, dass auch sein Herz unter der intensiven Belastung gelitten habe.

Seine klare Botschaft an die Fans: „Ich kenne keinen anderen Weg als zu rocken. Die Idee, langsamer zu werden, ist für mich inakzeptabel. Ich würde lieber aufhören als ein Schatten meiner selbst zu sein.“

Was bedeutete die Tour?

Die für 2026 geplante Tour war als große Feier des 50-jährigen Bandjubiläums gedacht, zehn Jahre nach der letzten Abschiedstour 2016 und nach vereinzelten Wiedervereinigungen, unter anderem beim Metal Hall of Fame-Event 2023.

Die Glam-Rock-Ikonen hatten sich 2016 vom Touren zurückgezogen, kündigten jedoch im vergangenen September an, dass sie für eine Welttournee zurückkehren würden. Erste Hinweise darauf gaben sie in den sozialen Medien, wobei Snider etwas im Hinblick auf ihr bevorstehendes 50-jähriges Jubiläum anteaserte. „Wenn man das Glück hat, in einer Band zu sein, die die Leute auch nach 50 Jahren (!) noch sehen wollen, wie könnte man diesem Ruf nicht folgen? 2026 werden Twisted Fucking Sister die Bühnen auf der ganzen Welt erobern, denn WIR WOLLEN IMMER NOCH ROCKEN!!“, schrieb er damals.

