Deichbrand Festival 2025: Die besten Bilder vom Auftakt am Donnerstag

Endlich wieder Festival-Feeling: Der Donnerstag beim Deichbrand Festival 2025 sorgte direkt zum Auftakt für beste Stimmung und guten Sound. Tausende Fans feierten ausgelassen auf dem Gelände in Nordholz.

Musikalisch startete der Tag mit Highlights wie Vargo, Headjet und DeathbyRomy. Auch Gwen Dolyn und Malik Harris, Shimza sowie From Fall to Spring heizten dem Publikum ordentlich ein. Der Abend gipfelte in energiegeladenen Shows von Bunt., Stick to Your Guns und und Oswald, die alle drei Bühnen des Festivals im Landkreis Cuxhaven zum Beben brachten.

Unsere besten Bilder vom Donnerstag zeigen: Das Deichbrand Festival ist 2025 wieder eines der stärksten Events im Norden. Im Laufe des Wochenendes seht ihr bei uns natürlich noch weitere Bilder vom Festival, das dieses Acts wie Ski Aggu, Sven Väth, K.I.Z, Finch, Deichkind, Fritz Kalkbrenner, Faber, Leoniden und Macklemore zu bieten hat.