Deichbrand 2025: Tickets, Line-up, Anfahrt und Wetter

Vom 17. bis 20. Juli 2025 wird das Gelände am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz erneut zum Hotspot für Musikfans aus ganz Deutschland. Mehr als 100 Acts stehen beim Deichbrand Festival auf fünf Bühnen. Mit dabei sind internationale Stars wie (der umstrittene) Macklemore oder auch Timmy Trumpet, sowie nationale Größen wie Finch, Deichkind und Ski Aggu. Hier alle Infos zur 2025er Edition des Events im Überblick.

So bringen Deichkind jetzt schon in Stimmung für ihre nächsten Konzerte

Hier eine Auswahl der Künstler:innen, die am Deichbrand-Festival 2025 spielen werden:

From Fall to Spring

Stick To Your Guns

Alle Acts und Infos gibt es auf der Website vom Deichbrand in der Übersicht.

2025 erwartet das Deichbrand Festival wieder rund 60.000 Besucher:innen. Wer noch kein Ticket hat, kann sich im offiziellen Onlineshop des Festivals eindecken. Dort stehen verschiedene Kategorien zur Auswahl. Kombitickets für alle vier Festivaltage kosten 229 Euro, inklusive Frühanreise ab Mittwoch. Wer erst später anreist, zahlt 209 Euro.

Für alle, die nur einen Festivaltag mitnehmen wollen, gibt es Tagestickets ab 89 Euro (Donnerstag), an den anderen Tagen jeweils für 109 Euro. Auch VIP-Optionen sind verfügbar, etwa das VIP-Ticket inklusive Camping für 649 Euro oder das Upgrade für 449 Euro. Für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren bietet das Festival spezielle „Tickets4Kids“-Pakete an. Die günstigste Variante startet bei 99 Euro. Alle Infos zu den Ticketkategorien und Bedingungen gibt es auf der Website der Veranstaltung.

Wer mit dem Auto oder Camper anreist, steuert am besten die A27 oder B73 Richtung Cuxhaven an und nimmt die Abfahrt Neuenwalde. Von dort folgt man einfach der Festivalbeschilderung bis zum Gelände. Als Navi-Adresse empfiehlt der Veranstalter: Otto-Lilienthal-Straße 1, 27639 Wurster Nordseeküste.

Autos und Wohnmobile (bis 7,5 Tonnen und maximal sechs Meter Länge) können kostenlos auf den ausgewiesenen Parkflächen abgestellt werden. Diese sind von Donnerstag, 12 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, geöffnet. Wer ein Ticket mit Frühanreise besitzt, darf bereits am Mittwoch, den 16. Juli, ab 15 Uhr auf den Campingplatz.

Auch per Zug ist das Deichbrand gut erreichbar: Zielbahnhof ist entweder Cuxhaven oder Nordholz. Von dort pendeln Shuttlebusse zum Festivalgelände. Die Fahrten sind nicht im Deutschlandticket oder Festivalbändchen enthalten, die Bustickets müssen vor Ort im Bus gekauft werden. Abfahrtszeiten und Preise werden vom Veranstalter rechtzeitig bekannt gegeben.

Last updated on 6. Juni 2025 at 0:50 - Image source: Amazon Affiliate Program. All statements without guarantee.