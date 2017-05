„Der Dunkle Turm“: Der Trailer zur Verfilmung der Buchreihe von Stephen King ist da

Der erste Trailer zur Buchverfilmung „Der Dunkle Turm“ (Kinostart: 10. August 2017) ist da. An dieser Stelle könnte man jetzt von der Komplexität der von Stephen King über Jahrzehnte geschriebenen Geschichte reden. Von den unzähligen Welten, die der Held Roland (im Film: Idris Elba) retten muss, von den Zeitsprüngen und den beliebten Mitgliedern der Heldengruppe. Aber man kann es auch einfach lassen, weil die Verfilmung – so sieht es im ersten Trailer jedenfalls aus – auch sehr viele Elemente aus der Vorlage entfernt.

Übrig bliebt eine auf den ersten Blick sehr kompakte Geschichte, in der Roland den „Mann in Schwarz“, der von Matthew McConaughey gespielt wird, aufhalten muss. Der Schurke will den „Den Dunklen Turm“, den Mittelpunkt mehrerer Welten zerstören und somit die Apokalypse herbeirufen. Im ersten Trailer setzten Sony Pictures und Regisseur Nikolaj Arcel auf Action und das Duell der beiden Stars:

https://www.youtube.com/watch?v=GjwfqXTebIY Video can’t be loaded: THE DARK TOWER – Official Trailer (HD) (https://www.youtube.com/watch?v=GjwfqXTebIY)

Das Filmprojekt „Der Dunkle Turm“ steckte jahrelang in der Produktionshölle fest. Mehrere Regisseure, Produktionsfirmen und Darsteller sagten erst zu, danach wieder ab. Nun soll der erste Film die Fans hungrig machen und ein großes Franchise begründen. Sony plant derzeit schon eine TV-Serie, die von der Jugend des von Idris Elba gespielten Helden erzählen soll.