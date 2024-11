Neue Casting-Bedingung für James Bond – Idris Elba raus?

Der Nachfolger von Daniel Craig als James Bond wird schon seit Jahren gesucht. Der nächste 007 wird auf jeden Fall ein junges Gesicht sein.

Es ist vielleicht Ansichtssache, ob es gut oder schlecht ist, dass immer noch kein neuer James Bond gefunden ist. Seit einiger Zeit ist jedoch klar, dass Daniel Craig seinen Agentenanzug an den Nagel hängen wird. Die Gerüchteküche brodelt, wer ihn als 007 beerben könnte. Immer wieder fiel dabei der Name Idris Elba. Auch weil er der erste POC-Bond wäre.

Aber nun gibt es nach Angaben der Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson ein Kriterium, das der „Luther“-Star nicht erfüllen würde. Dem „Independent“ sagten die beiden, dass der Geheimagent wieder ein Mann sein werde. Aber er müsse sich eben auch deutlich von früheren Bonds unterscheiden.

Der neue Darsteller soll darauf verpflichtet werden, die Lizenz zum Töten (oder vielleicht eher moderner: zum Überwältigen) für mindestens zehn Jahre würdevoll zu tragen. Heißt: Der neue Bond wird ein Schauspieler sein, der in seinen 30ern ist. Elba ist bereits 52.

Daniel Craig startete mit 38 Jahren, Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan waren hingegen schon alle Anfang bis Mitte 40, als sie zum ersten Mal von Q einen Geheimauftrag bekamen. Diesmal scheinen die Broccolis also jemand Jüngeres zu bevorzugen.

Wird Aaron Taylor-Johnson der nächste James Bond?

Deutlich ist, dass eine Person of Colour damit nicht ausgeschlossen ist. Im Gegenteil, sie könnte sogar erste Wahl sein, um der Action-Reihe buchstäblich ein neues Gesicht zu verpassen. Zuletzt wurden aber auch „Superman“-Star Henry Cavill und Aaron Taylor-Johnson ins Spiel gebracht. Letzterer hatte 2022 bereits Screentests absolviert. Ihm wurde anschließend laut „Sun“ eine „perfekte Mischung aus Talent und Action-Erfahrung“ zugeschrieben, was ihn zu einem der aussichtsreichen Kandidaten macht.

Selbst wenn der neue Bond nun recht bald gefunden ist, dürfte es noch dauern, bis wir ihn im Einsatz erleben. „No Time To Die“, der letzte Film der Agenten-Serie, erschien 2021. Der Nachfolger dürfte frühstens 2026 in die Kinos kommen. Allein dieser Fakt schreibt Filmgeschichte: Seit den 60er Jahren gab es nie einen so großen Abstand zwischen zwei Bond-Filmen. Immerhin soll das neue Bond-Girl schon (fast) feststehen.