Wir haben aufgeräumt. Und zwar so richtig. Das Eingesessene, Verwohnte aus den Fenstern unserer Redaktion (EG, Hinterhof, Kreuzberg, diesdas) geschmettert und dabei freudig irre unsere Gliedmaßen und Gehirne geschüttelt. Der Relaunch-Masterplan: Vieles raus, viel Neues rein. Frisches, Erhellendes, Mystisches – neue Rubriken wie „Die Grafik der Erkenntnis“ (für Angeber) oder „Teenage Kicks“ (für Flaschendrehfans) zum Beispiel, ein ME-eigenes Bildgebungsverfahren für Songzeilen nach hinten raus (für Freaks), deutlich mehr Seiten (132!) mit deutlich mehr Platten-, Film-, Buch- und Konzertbesprechungen (für Fleißige), eine grandiose, superweirde, von nun an regelmäßigen Kolumne von Schnipo fucking Schranke und Wahnsinnsfotostrecken unserer Lieblingsfotografen (für Foto-Ästhetik-Onanierer). Mhhhh! Das Ganze passiert in dieser Ausgabe um und mit:

Lorde – Thin White Lorde

2013 macht ein scharfsinniges Popdebüt namens PURE HEROINE aus einer unbekannten 16-jährigen Sängerin vom anderen Ende der Welt einen Popstar. Nun erscheint die schwere zweite Platte. MELODRAMA ist Zeugnis der turbulenten Jahre, die seitdem vergangen sind: Liebeskummer, Partys, Einsamkeit, Erwachsenwerden. Begegnung mit einer Frau, die erst lernen musste, für sich zu sein, um weiter für ein Millionenpublikum zu singen.

Lars Eidinger – In Germanys National Parks, Photographed By Peter Kaaden

China hat die große Mauer. Norwegen endlose Fjorde. Die USA riesige Nationalparks mit pittoresken Details. Und Deutschland? Auf jeden Fall die nettesten Tiere. Und mit Lars Eidinger einen Schauspieler, der sich in Flora und Fauna zu schmiegen weiß wie kaum ein anderes Lebewesen.



Beth Ditto – Das Gesetz der Liebe kann niemand brechen!

Das war ein heavy Riot Grrrl, das sich 2010 auf der „Wetten, dass… ?“-Couch auf den Schoß von Hansi Hinterseer plumpsen ließ. Ihre Band Gossip hatte damals diesen Riesenhit. Und Beth Ditto als schriller Pummel der Saison ihr „Heavy Cross“ durch die Welt der Mainstream-Unterhaltung getragen. Doch Beth schaffte den Spagat, bespaßte die Massen und blieb trotzdem diese saucoole feministische Rebellin. Rund ein Jahr nach der Trennung von Gossip ist ihr Solo-Debütalbum FAKE SUGAR fertig, und es gibt immer noch genug zu erzählen, über die Weiterdefinition von Punk, Band-Musik ohne Band und Beths gespaltenes Verhältnis zu ihrer herzlich-rassistischen Heimat Arkansas.

Faber – Die Schweiz gibt dir einen Zungenkuss

Faber aus Zürich schaut durch eine wallende Haartolle von emo-mäßigem Ausmaß. Sein Blick als Songwriter ist dennoch bestürzend präzise, die Musik seiner Band ein vibrierender Hybrid aus Folk, Punk und Welt. Linus Volkmann fuhr ein paar Stationen auf ihrer Tour durch die Schweiz mit.

Selbstauslöser: Ein Tag im Leben von – The Drums

Jonny Pierce ist der letzte Drum-Boy, der von der einst vierköpfigen Indie-Pop-Band übrig geblieben ist. Wir haben ihm Zuhause in New York eine Einwegkamera in die Hand gedrückt, mit der er seinen Alltag dokumentiert.

Wolfgang Voigt: „Das Schönste ist absolut befreite Kunst, die für sich selbst spricht“

Nach mehr als 17 Jahren hat Wolfgang Voigt mit NARKOPOP ein neues Album seines Ambient-nahen Projekts GAS veröffentlicht. Der Kölner Produzent (Jahrgang 1961) und Mitgründer des Techno-Labels Kompakt hat seit Anfang der 1990er-Jahre über 150 Tonträger unter Dutzenden Projektnamen herausgebracht.

Außerdem im Heft:

Alt-J

Kraftwerk

Fleet Foxes

Wandl

Lea Porcelain

Phoenix

Chris Cornell

First Hate

Sevdaliza

Fleetwood Mac

u.v.m.

Bloß keine Ausgabe verpassen?

Zum Musikexpress-Abo für ein Jahr: hier entlang!

Dazu gibt’s wahlweise:

Kraftwerk – 3-D DER KATALOG: die Box mit allen Alben auf 8 CDs

The Beatles – SGT. PEPPERS LONELY HEARTS CLUB BAND: 2 LPs

20-Euro-Gutschein von iTunes, Amazon, H&M, Zalando, IKEA oder jpc

DER NEUE MUSIKEXPRESS – VOM 15. JUNI AN ÜBERALL ERHÄLTLICH!

UND SO SIEHT ER AUS: