Der neue Musikexpress mit Kraftwerk-Vinyl, Interview mit Ralf Hütter, CD im Heft u.v.m. – jetzt am Kiosk!

Nachdem wir den Relaunch unseres Juli-Heftes endlich geschafft hatten (Maj Mlakar musste bei der Herstellungsleitung sogar noch in die Mündliche, weil er nicht rechtzeitig abgegeben hatte, wie es hieß), blieb uns nicht viel Zeit für unsere Abschlussparty. Jördis Hagemeier und Peter Kaaden taten sich als echte Organisationstalente hervor! Sie machten in Kreuzberg eine coole Location klar, hauten coole Getränkehersteller um Getränkespenden an und bekamen superkurzfristig mit Lars Eidinger sogar einen total angesagten Discjockey an den Start, der uns ordentlich einheizen sollte. So kam es dann auch! Um 19 Uhr trafen wir uns (Peter und Jördis hatten da allerdings schon ordentlich einen gezischt beim Aufbauen), und bald kamen viele Gäste aus ganz Berlin. Erst wurde vor allem unser neues Heft bestaunt, aber dann machte Albert Koch, der am Anfang für die Musik sorgte, ein Stück lauter und als DJ Lars Eidinger dann mit Glitzerstickern im Gesicht krasse Hits aus den 80ern und 90ern auflegte, kam Schwung in die Sache! Tatsächlich wurden uns sogar in Rekordgeschwindigkeit Kühlschrank und Bar leergetrunken. Aber dann kam sowieso schon die Polizei und drehte DJ Lars den Saft ab. Da hatte sich wohl jemand beschwert aus der doch nicht so coolen Nachbarschaft. Wir sind dann einfach anderswohin gezogen, wie man das in Berlin so macht: Albert fuhr nach Antwerpen, um mit Ralf Hütter zu reden. Jördis half Perfume Genius beim Umziehen. Oliver Götz machte bei Andreas Dorau ein Rechtsanwalts-Praktikum. Andere coole Leute wie die Schnipos, The Jols und The Sailer waren leider gleich zu Hause geblieben: Kolumnen und Punk-Serie schreiben. Das nächste Mal müssen die unbedingt auch kommen! Und damit zu unserem neuen Heft.