Dido kündigt Tour mit neuem Song „Give You Up“ an

Dido bei den SiriusXM Studios am 26. März 2013 in New York.

Didos neues Album STILL ON MY MIND soll am 8. März 2019 erscheinen. Vorab veröffentlichte die britische Sängerin bereits drei Single-Auskopplungen. In der neuesten, dem Song „Give You Up“, geht es um Trennungen, aus denen man laut Dido auch stark hervorgehen kann.

„Man ist an einem Punkt in seiner Beziehung angelangt, an dem man sich selbst aus dem Sumpf zieht und sich sagt: Pech für den anderen. Eine Situation, die auch mir allzu bekannt ist“, lässt die Künstlerin in einer Presseaussendung über den Song verlautbaren.

Didos aktuelles Album GIRL WHO GOT AWAY erschien 2013 und verkaufte sich weit schlechter als seine Vorgänger. Dessen Nachfolger STILL ON MY MIND ist bereits ihr fünftes Studioalbum.

Kooperation

Songwriting-Partner ist auch diesmal wieder Didos Bruder Rollo Armstrong. Dieser produzierte bereits Platten von Simply Red, Pet Shop Boys und Donna Summer sowie Didos erfolgreichste Alben NO ANGEL und LIFE FOR RENT.

Didos Tour führt sie nebst fünf Terminen in Deutschland unter anderem auch nach Österreich, Frankreich, Irland und in die Niederlande. Tickets für ihre Tour sind beispielsweise über Eventim verfügbar.

Hier die deutschen Tour-Daten von Dido:

10.05.2019 München, Zirkus Krone

13.05.2019 Frankfurt, Alte Oper

15.05.2019 Berlin, Tempodrom

16.05.2019 Hamburg, Laeiszhalle

19.05.2019 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Das Albumcover von „Still On My Mind“: