Diese 7 überraschenden Duette solltet ihr kennen

It takes two, baby: Die schönsten & scheußlichsten Pop-Duette (die Linus Volkmann einfallen)

Zuletzt sangen sich Shirin David und Ski Aggu an. Ein Match irgendwo zwischen Fremdscham, Marketing und Kult. Aber welche überraschenden Paarungen gibt es noch? Hier 7 Duette mit 7 Fakten im Überblick.

1. Bushido vs. Karel Gott

2008 befindet sich Bushido auf dem Höhepunkt dieser enorm unangenehmen Selbstinszenierung als Gangsta. Vor diesem Hintergrund wirkt dieses geniale Miss-Match mit Karel „Die Biene Maja“ Gott noch verstörender. „Für immer jung“, die fürchterliche Version des Alphaville-Klassikers, bringt es bis auf Platz 5 der Single-Charts – und dem 2019 verstorbenen Schlager-Tschechen Karel Gott auch noch eine Gastrolle in der Bushido-Verfilmung von „Zeiten ändern dich“ ein.

2. David Bowie vs. Mick Jagger

1985 – zwei der damals weltweit coolsten Typen singen (und vor allem tanzen) sich durch ein Duett und das dazugehörige Video. „Dancing In The Streets“ stellt die letzte Nummer-eins-Single von David Bowie dar, der Clip erhält ein Jahr später eine Auszeichnung bei den Video Music Awards von MTV. Über die Zeit hat sich die Wahrnehmung allerdings gewandelt. Vor allem das Video zu dem souligen, leicht enervierenden Duett ist zu einem Bewegtbild-Meme geworden. Auf Jagger vs. Bowie wird heute eher mit gütigem Spott denn mit großer Ehrfurcht geschaut.

3. Michael Jackson vs. Paul McCartney

Musikalisch stellt der Song „The Girl Is Mine“ von 1982 freundliches Mittelmaß dar. Doch ansonsten könnte dieses Duett, in dem sich Paul McCartney und Michael Jackson darum streiten, wer eine objektifizierte Frau abschleppen darf, kaum schlechter gealtert sein …

4. Eminem vs. Dido

Zu Anfang seiner Karriere umgibt Eminem selbst noch hoch in den Charts die Aura des Bürgerschrecks. Davon profitiert sein Fame maßgeblich, aber irgendwann ereilt auch ihn der Wille, als Künstler ernst genommen zu werden. Das deepe Stück „Stan“ von 2000 über den Selbstmord eines Fans wird vor allem durch seine Duettpartnerin auf das nächste Level gehoben. Wenn die damals sehr populäre Dido diesem Typ ihre Stimme leiht, wird er schon okay sein – und man muss nicht bloß die Geldbörse festhalten, wenn ein Stück von ihm im Radio läuft.

5. Rocko Schamoni vs. Michael Holm

In seinen frühen Jahren wünschen sich nicht wenige von dem Goldenen-Zitronen-Intimus King Rocko Schamoni ordentlich gepfefferten Fun-Punk. Doch der heutige Buchautor bricht früh mit dieser Erwartung. Am deutlichsten sicherlich, als er 1990 den angestaubten Schlageronkel Michael Holm ausgräbt und mit ihm das überraschend unironische Duett „Mendocino“ anstimmt. Meta-Humor, der vieles war, sich am Ende aber dann auf jeden Fall nicht als massentauglich erwies.

6. Robbie Williams vs. Nicole Kidman

Im Jahre 2001 kann Robbie Williams anfassen, was er will, es wird zu Gold. Das schließt auch sein überraschendes Duett mit der Schauspielerin Nicole Kidman ein. Ihre „Somethin‘ Stupid“-Version kratzt dabei hart am Kitsch. Der damit einhergehende Videoclip schmalzt noch obendrauf und zitiert geleckte Filmkulissen von 50er-Jahre-Liebesfilmen. Unterm Strich aber egal: Der Weihnachts-Nummer-eins-Hit aus England verkauft weltweit über eine Millionen Tonträger.

7. Deutsche Fußballnationalmannschaft vs. Village People

Klinsmann, Kahn und Völler klatschen und singen beflissen hinter dem Bauarbeiter und dem Polizisten der Village People zum Song „Far Away In America“ mit. Schräger und auch queerer als in diesem Moment 1994 wurde es bei „Wetten

dass…?“ vermutlich nie mehr. Dass die Gay-Ikonen der Village People heute für Donald Trump auflaufen, ist dagegen weder ein Duett noch geil trashig – das ist einfach bloß deprimierend.