Die 21 schönsten Sängerinnen und Sänger Berlins

Machen wir uns nichts vor: Auch wenn für uns beim Musikexpress zuerst die inneren Werte zählen, geht es in der Popmusik natürlich auch um Äußerlichkeiten. Das wissen auch die Jungs und Mädels von „Mit Vergnügen“ und haben deshalb die Party zu ihrem siebten Geburtstag mit einem fiesen Clickbait-Motto versehen: Auf ihrer „ausgewachsenen Gala mit allen Extravaganzen“ treten „Die 21 schönsten Sänger und Sängerinnen der Stadt“ auf. Und wer nun wissen will, wer es wohl in dieses illustre Line-up geschafft hat, muss sich Karten für das Fest im Funkhaus Berlin besorgen.

Eben weil Matze Hielscher und Pierre Türkowsky neben ihrer mutmaßlich kilometerlangen Gästeliste aber auch ein paar Tickets verkaufen wollen, spoilern sie immerhin rund die Hälfte ihre Liste.

11 von 21 Sängerinnen und Sängern, die im Funkhaus Berlin auftreten werden (eine/r davon ist wohl eine Lüge):

1. Mighty Oaks

2. Teesy

3. Leslie Clio

4. Balbina

5. Maeckes

6. Judith Holofernes

7. Isolation Berlin

8. Abby

9. Milliarden

10. Elif

11. Dagobert

Wen würdet Ihr noch auf dieser Liste sehen wollen?

Veranstaltungstipp:

7 Jahre „Mit Vergnügen“

“Die schönsten Sänger und Sängerinnen der Stadt“

22. Juni 2017 I 20:00 Uhr I Funkhaus Berlin

Tickets kosten 21 Euro und sind im Vorverkauf erhältlich.