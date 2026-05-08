Miley Cyrus auf dem Walk of Fame: Stern in Hollywood verliehen

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Miley Cyrus

Miley Cyrus  |  Miley Cyrus Walk of Fame: Stern auf dem Hollywood Boulevard

Foto: Getty Images North America. Kevin Winter. All rights reserved.

Miley Cyrus bekommt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Die Sängerin und „Hannah Montana”-Star wurde als Ikone der Unterhaltungsindustrie geehrt. Alle Infos hier.

Miley Cyrus erhält ihre Auszeichnung auf dem Walk of Fame. Die 33-Jährige bekommt eine Sternplakette auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles.

Ikone der Unterhaltungsindustrie

Laut Veranstaltern hat die Sängerin die Unterhaltungsindustrie stark geprägt und besonders junge Mädchen mit ihrem Lebensweg und ihrer furchtlosen Kreativität inspiriert.

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Cyrus wurde bekannt durch die Disney-Produktion „Hannah Montana“, die von 2006 bis 2011 ausgestrahlt wurde. Dieses Jahr fand zudem das 20-jährige Jubiläum mit einer Sonderausgabe statt, in der Cyrus ihr Comeback in der Rolle hatte.

Ehrung bereits im Sommer angekündigt

Ihre Ehrung auf dem Walk of Fame war bereits im vergangenen Juli bekanntgegeben worden. Cyrus zeigte sich dankbar und schrieb auf Instagram: „Als ich als kleines Mädchen zum ersten Mal von Nashville nach L.A. kam, wohnte meine Familie in einem Hotel am Hollywood Boulevard, und ich machte mit meinem Vater nächtliche Spaziergänge. Jetzt auf diesem legendären Boulevard verewigt zu werden, umgeben von den Ikonen, die mich inspiriert haben, fühlt sich wie ein Traum an.“

Traum auch musikalisch verewigt

Diesen Traum hat sie auch in ihrer Musik verewigt: Letztes Jahr brachte sie ihr neuntes Studioalbum „Something Beautiful“ heraus. Einer der Tracks heißt „Walk of Fame“, und das dazugehörige Musikvideo drehte sie ebenfalls auf dem Bürgersteig in Hollywood.

Jetzt prangt ihr Name wirklich auf einem der Sterne in L.A.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

miley cyrus Hannah Montana Walk Of Fame
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