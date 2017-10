Django Django veröffentlichen neue Single und Tracklist des kommenden Albums „MARBLE SKIES“

Django Django haben mit „Tic Tac Toe“ den ersten Song ihres kommenden dritten Studioalbums veröffentlicht. Die beschwingte Psych-Pop-Nummer hat trotz ihres Titels glücklicherweise nichts mit dem deutschen 90er-Pop-Trio zu tun, sondern schlägt vielmehr eine weitere Kerbe in den zwischen Electronica und Krautrock changierenden Trademark-Sound des Quartetts aus London.

Auch das Album, das im bandeigenen Studio in Tottenham aufgenommen wurde, hat nun endlich einen Titel: Es heißt MARBLE SKIES und erscheint am 26. Januar 2018. Darüber hinaus ist auch schon die Tracklist der zehn Songs umfassenden Platte bekannt. Schaut sie Euch hier an:

1. Marble Skies

2. Surface To Air

3. Champagne

4. Tic Tac Toe

5. Further

6. Sundials

7. Beam Me Up

8. In Your Beat

9. Real Gone

10. Fountains

Das Video zu „Tic Tac Toe“, in dem Sänger Vincent Neff durch den britischen Küstenort Hastings irrt, wurde von John Maclean gedreht – seines Zeichens Ex-Sänger der Beta Band und Bruder von Django Djangos Produzenten und Schlagzeugers David.