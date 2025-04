10 Popsongs zum Thema Periode

Der weibliche Zyklus hat längst seinen ingang in die Popmusik gefunden. Lucy Peach feiert in „YOUR BLOOD IS AMAZING“ die Kraft der Zyklusphasen, Ani DiFranco nutzt ihr Blut als feministisches Statement im Konferenzraum. Wiederum andere wie Dolly Parton oder Tic Tac Toe beleuchten ganz andere Seiten. Wir werfen einen Blick auf zehn Popsongs zum Thema Periode.

Periode in Pop: Lucy Peach, Ani Franco und mehr

1

Lucy Peach – YOUR BLOOD IS AMAZING

Die Sängerin Lucy Peach zelebriert in ihrer Single YOUR BLOOD IS AMAZING die durch die vier hormonellen Phasen entstehenden Superkräfte des Menstruationszyklus. Menschen sollen ihre Periode mögen und mit ihr arbeiten, anstatt sie zu hassen oder zu ignorieren. Löblicher Ansatz, aber ich bin noch meilenweit davon entfernt, in meiner Periode etwas Schönes zu sehen. Krämpfe als Superkraft? Darauf kann ich gern verzichten.

2

Ani DiFranco – BLOOD IN THE BOARDROOM

Ani DiFranco beschreibt in ihrem Titel BLOOD IN THE BOARDROOM, wie sie ihre Tage während einer Konferenz zwischen lauter männlichen Anzugträgern erlebt. Für sie kein Problem, DiFranco sieht in ihrer Menstruation eine Stärke, die sie von den Männern unterscheidet. Sie fühlt sich empowert durch ihr Blut und hinterlässt der unangenehmen Runde einen braunen Blutfleck auf einem weißen Stuhl: „Right now it’s the only power that I possess, these businessmen got the money, they got the instruments of death, but I can make life, I can make breath.“

3

Dolly Parton – PMS BLUES

Dolly Parton wiederum bringt einen religiösen Ansatz ins Spiel. Sie schimpft in den ersten Zeilen ihres Songs PMS BLUES auf die böse Eva, die es einfach nicht lassen konnte, den Apfel vom Baum zu pflücken. Durch Evas schändliche Tat sieht sich Parton betroffen, PMS mache sie fies und kalt.

4

Tic Tac Toe – ICH FÜHL’ MICH A.U.

Auch Tic Tac Toe stellen die Periode als negative Sache dar. Sie besingen in ihrem Song ICH FÜHL’ MICH A.U. die Verwandlung der blutenden Frau in ein sich selbst hassendes Nervenbündel. Das ist natürlich ein Klischee, aber Frauen, die mit einer Wärmflasche im Bett liegen, starke Regelschmerzen haben und diesen Titel hören, fühlen sich verstanden. Das A.U. steht hier übrigens für den Hygieneartikel ALWAYS ULTRA.

Periode im Pop: Auch von Männern

5

KC Rebell – ERDBEERWOCHE

Die meisten Songs sind von Frauen geschrieben oder performt. 2007 hat sich jedoch KC Rebell in seinem Song ERDBEERWOCHE der Thematik angenommen. Leider. Der Rapper traut sich zwar, die „ehrenlose“ Frau wegzuschicken, weil sie ihre Tage hat und Zeilen zu rappen wie: „Wenn’s vorne nicht geht, dann geht’s hinten“, aber genug Mut, um in seinem Song das Wort „Menstruation“ zu verwenden, hat er dann doch nicht. Stattdessen greift er auf eines der vielen verschämten Synonyme zurück, die es in unserem Wortschatz gibt. KC Rebell schafft es nicht, die Sache beim Namen zu nennen. Kein Problem, auch Männer dürfen Angst haben.

6

Rachel Lark – WARM, BLOODY AND TENDER

Die Musikerin Rachel Lark scheut sich allerdings nicht, die Dinge auszusprechen. Sie kombiniert in ihrem Song WARM, BLOODY AND TENDER die Tabu-Themen weibliche Sexualität und Menstruation. Ihr gefällt Perioden-Sex. Ihr Sexualpartner sieht das genauso, denn:

„Just like steak pussy tastes better when it’s warm, bloody and tender“.

Period Sex und mehr

7

Cast von Crazy Ex-Girlfriend – PERIOD SEX

Auch im Song PERIOD SEX aus der amerikanischen Fernsehserie CRAZY EX-GIRLFRIEND wird Periodensex als etwas sehr Tolles beschrieben. Hier heißt es:

„Period sex! It’s not weird, it’s just another kind of lip gloss!“

Das Einzige, worüber sich hier Sorgen gemacht wird, sind die blutigen Laken.

8

Marcia Belsky – 100 TAMPONS

Als die Astronautin Sally Ride in den 80er-Jahren als erste amerikanische Frau ins All flog, wurde sie vor Antritt ihrer Reise gefragt, ob 100 Tampons für eine Woche im All reichen würden – man wolle auf Nummer sicher gehen. Wovor die vielen Tampons schützen sollten, weiß ich nicht. Vor Aliens?

Marcia Belsky macht sich in ihrem Titel 100 TAMPONS lustig über die den weiblichen Körper betreffende Unwissenheit.

9

Brutalismus 3000 – ICH HAB MEINE TAGE IM BERGHAIN

Wie man sieht, kann man als menstruierendes Wesen sogar ins All fliegen. Und noch viel mehr – zum Beispiel kann man blutend Raven gehen, und mit Schmerzen im Uterus am strengen Berghain-Türsteher vorbeikommen. Zu hören bei Brutalismus 3000: ICH HAB MEINE TAGE IM BERGHAIN.

10

Peach – PERIOD SONG

„Anything a man can do / I can do it bleeding“, singt Peach in ihrem PERIOD SONG. So schlicht und unverblümt sollte die Thematik der Menstruation gesamtgesellschaftlich gehandhabt werden.

Nina Kummer ist Teil der Chemnitzer Band BLOND. Der blutige Splatter-Clip zu deren Perioden-Hit ES KÖNNTE GRAD NICHT SCHÖNER SEIN ist ihr Beitrag zum Thema. Wäre sicher gute Nachhilfe für KC ERDBEERWOCHE Rebell.