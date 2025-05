Dropout Kings: Sänger Adam Ramey mit nur 32 Jahren verstorben

Linkin Park: Das steckt hinter den Bonustracks auf FROM ZERO

Adam Ramey, der Leadsänger und Gründer der Dropout Kings, ist am Montag (19. Mai) nur wenige Tage vor seinem Geburtstag im Alter von 32 Jahren verstorben. Die Band aus Phoenix berichtete von seinem Tod, nannte aber keine Todesursache.

Auf Facebook verabschiedeten sich die verbliebenen Mitglieder der Rap-Metal-Band mit emotionalen Worten. Unter anderem hieß es: „Diese Achterbahnfahrt, also deine Träume zu verfolgen und gemeinsam mit deinen Brüdern und Freunden etwas aufzubauen, ist eine Freude, die nur wenige im wahrsten Sinne des Wortes kennenlernen dürfen und die wir als Dropout Kings miteinander erleben durften.“

Weiter schrieben sie: „Seine Leidenschaft, Energie und Liebe zur Musik haben Dropout Kings geprägt und unzählige Menschen berührt. Wir sind zutiefst erschüttert, aber Adams Seele, sein Charisma und seine Energie werden uns nicht nur für immer erhalten bleiben, sondern uns auch in der Zukunft anleiten, um das Beste aus uns zu machen.“

Adam Ramey hatte mit den Dropout Kings und „Virus“ einen Hit

Später ergänzte seine Schwägerin über GoFundMe, dass sich Ramey „nach einem langen und schmerzhaften Kampf gegen seine Sucht das Leben genommen hat“. Weiter schrieb sie: „Adam war nicht nur mein Schwager. Er war wie ein echter Bruder für mich. Er hat mir in einer meiner dunkelsten Zeiten das Leben gerettet und war immer für die Menschen da, die er liebte. Er hat jeden Raum, jedes Familientreffen und jede Bühne, auf die er getreten ist, mit Leben und Energie erfüllt.“ Auf der Charity-Plattform kann die Familie des Musikers finanziell unterstützt werden.

Adam Ramey, geboren am 24. Mai 1992 als Adam Lee Ramey, hatte nach einem ersten Anlauf mit der Band The Bad Chapter 2016 zusammen mit dem Rapper Eddie Wellz und anderen die neue Gruppe Phoenix Down gegründet. Grundlage war damals die Verehrung für Linkin Park. Bei dem Namen blieb es nur kurz. Bereits 2017 taufte sich die Gruppe Dropout Kings.

Bis zum heutigen Tag veröffentlichten sie zwei Alben, AUDIODOPE (2018) und RIOT MUSIC (2023). Hinzu kommen die EPs GLITCHGANG (2021) und LAST ONES STANDING (2022). Zuletzt brachten sie im Januar die Single „Poison Run“ mit Hopsydian heraus.

Mit dem Song „Virus“ hatten die Dropout Kings 2021 einen kleinen Hit.

Nach US-Konzerten im Januar und Februar ist für August eigentlich eine Tour durch Europa geplant, auch mit Auftritten in München und Berlin. Ob diese Gigs nun stattfinden werden, bleibt erst einmal unklar. Ramey hinterlässt seine Frau Jamie und seinen Sohn Jude.

MUSIKEXPRESS berichtet nur in Ausnahmefällen über das Thema Suizid, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Du selbst depressiv bist, wenn Du Suizid-Gedanken hast, dann kontaktiere bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123.