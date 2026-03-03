Eric Dane: Todesursache durch Sterbeurkunde bestätigt

Die Sterbeurkunde bestätigt: Eric Dane starb an Atemversagen infolge von ALS. Der„Grey's Anatomy“-Star wurde 53 Jahre alt.

Die Todesursache von Eric Dane ist offiziell bestätigt. Aus der nun vorliegenden Sterbeurkunde geht hervor, dass der Schauspieler im Alter von 53 Jahren an Atemversagen starb. Als zugrunde liegende Ursache nennt das Dokument die Nervenerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS.

Erkrankung

Der Schauspieler hatte seine Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht. In den folgenden Monaten trat er verstärkt als Fürsprecher für mehr Aufklärung über die degenerative Nervenerkrankung auf. Er sprach in Interviews offen über die körperlichen Folgen von ALS und unterstützte Initiativen zur Verbesserung von Forschung und Versorgung.

Im Januar 2026 deutete sich eine deutliche Verschlechterung seines Zustands an. Dane sollte bei der „Champions for Cures and Care Gala“ vom ALS-Netzwerk als „Advocate of the Year“ ausgezeichnet werden. Wenige Stunden vor Beginn sagte er seine Teilnahme ab; sein Umfeld verwies auf die physischen Auswirkungen der Krankheit.

Schauspielkarriere und Ehrungen

Einem Millionenpublikum wurde Eric Dane vor allem durch seine Rolle als Dr. Mark „McSteamy“ Sloan in der Erfolgsserie „Grey’s Anatomy“ bekannt. Nach seinem Tod ehrte die Serie ihn in der am 26. Februar ausgestrahlten Folge: Am Ende zeigte die Produktion ein bewegendes Video mit den denkwürdigsten Momenten seiner Figur, unterlegt mit der emotional aufgeladenen Version von „Chasing Cars“. Hier könnt ihr die Widmung sehen:

Einem jüngeren Publikum war Eric Dane darüber hinaus vor allem als Cal Jacobs in der HBO-Serie „Euphoria“ bekannt. Nach aktuellem Stand war er bereits in frühe Planungen für die dritte Staffel eingebunden. Ob bereits gedrehte Szenen verwendet werden oder seine Rolle aus der Handlung geschrieben wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Tod im privaten Umfeld

Eric Dane starb am 19. Februar 2026 in seinem Haus in Los Angeles. Seine Ehefrau Rebecca Gayheart sowie die beiden gemeinsamen Töchter begleiteten ihn bis zuletzt.

Mit der Veröffentlichung der Todesursache endet nun formal die öffentliche Spekulation über die Umstände seines Todes. Seine Familie hatte zuvor um Privatsphäre gebeten.