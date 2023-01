Edward Norton soll mit Pocahontas verwandt sein. Diese mutmaßliche Erkenntnis wurde Norton im Rahmen einer Ausgabe von „Finding Your Roots“ präsentiert. Für die TV-Sendung betreibt ein Team professioneller Genealog*innen Ahnenforschung bei prominenten Gäst*innen. Moderator Henry Louis Gates Jr. präsentiert die Ergebnisse dann im Interview-Format. „Es gibt eine gut dokumentierte direkte Verbindung“, sagte er dem Schauspieler. Sie führe zur Hochzeitsurkunde zwischen John Rolfes und Pocahontas aus dem Jahre 1614.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!

Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY

— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023