Eleven ist wieder da: Trailer zur 2. Staffel „Stranger Things“

Stranger Things“ are coming again: Nach dem unglaublichen Erfolg der ersten Staffel von „Stranger Things“ und deren halbwegs offenem Ende war es nur eine Frage der Zeit, bis Netflix eine zweite Staffel ankündigen würde. Und die kommt nun nicht wie ursprünglich geplant an Halloween in die Mediathek des Streamingdienstes, sondern schon am 27. Oktober 2017.

Am Sonntag wurde nun ein langer Trailer zu den kommenden Episoden veröffentlicht. Das gestiegene Budget sieht man der Serie direkt an, die Kids bewegen sich nun deutlich öfter im „Upside Down“, der gruseligen Zwischenwelt.

In dieser Zwischenwelt scheint Eleven (Millie Bobby Brown) zu stecken, nachdem sie sich im Finale der ersten Staffel geopfert hat. Aber der Trailer zeigt bereits, dass sie einen Ausweg findet und ihren Freunden im Kampf gegen neues Unheil helfen kann: