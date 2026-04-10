Enter Shikari: „Lose Your Self“ – Album und Arenatour 2026

Mitten in der Nacht, ohne Singles oder Vorlauf: Enter Shikari haben „Lose Your Self“ veröffentlicht – ihr dunklstes Album mit Botschaft.

Enter Shikari haben überraschend ein neues Album veröffentlicht: „Lose Your Self“ erschien ohne vorherige Ankündigung oder klassische Singlephase in der Nacht vom 10. April. Das zwölf Tracks umfassende Werk steht seit Mitternacht sowohl im Stream als auch physisch auf CD und Vinyl bereit.

Dunkel, direkt – aber mit Hoffnung

Inhaltlich bewegt sich die Band auf gewohntem Terrain zwischen politischem Druckgefühl und emotionaler Zuspitzung. „Lose Your Self“ handelt von Verlassenheit, Vergeblichkeit und der Verzweiflung über den Zustand der Welt – setzt dem aber bewusst Hoffnung und Optimismus entgegen. Sänger Rou Reynolds beschreibt das Album als bewusst ungefiltertes Hörerlebnis ohne Vorlauf, Singles oder Erklärungen: Man wolle das Werk als zusammenhängende Reise präsentieren.

„Shikari wird immer Hoffnung anbieten, weil ohne Hoffnung keine Handlung möglich ist“, so Reynolds weiter. Zugleich sei es eines der dunkelsten und härtesten Alben der Band.

Arenatour 2026 mit fünf Deutschland-Shows

Parallel hat die Band ihre bislang größte europäische Arenatour angekündigt. Im November 2026 kommen Enter Shikari für fünf Konzerte nach Deutschland:

03.11. Hamburg – Sporthalle

04.11. München – Zenith

05.11. Leipzig – Haus Auensee

06.11. Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

07.11. Berlin – Columbiahalle

Die Tour markiert die erste große Arena-Runde seit dem Nummer-1-Album „A Kiss For The Whole World“. Tickets für die Deutschlandshows sind über die üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich; die Preise beginnen bei etwa 56 Euro.