Es gibt jetzt eine eigene Bob-Dylan-Kollektion von Levi’s

Zum Start des Biopics „A Complete Unknown“ mit Timothée Chalamet als Bob Dylan ermöglicht Levi's, mit Dylan-Klamotten ins Kino zu gehen.

Das ist wohl einfach eine Wendung des Schicksals: Mit dem Biopic „A Complete Unknown“ könnte Bob Dylan noch einmal eine völlig neue Generation an Hörern für sich gewinnen. So gelang es auch Elton John und Queen mit ihren biographischen Filmen.

Damit die jungen Menschen wie Timothée Chalamet in die Haut des Songwriters schlüpfen können, bringt Levi’s zum Start von „A Complete Unknown“ eine vom Film inspirierte Bekleidungskollektion heraus.

Die Kollektion trägt den Namen „Levi’s Vintage Clothing x A Complete Unknown“ und umfasst eine Jacke und eine Jeans, die Dylan-Darsteller Chalamet in dem Biopic trägt und die selbstverständlich den echten Kleidungsstücken nachempfunden sind, die der Musiker in seinen frühen Jahren trug.

Dylan-Kollektion bei Levi’s: Auf die Details kommt es an

Ganz billig wird es aber nicht: Die Jacke („Dig Yourself Brown“) wird für 1200 US-Dollar auf der Website von Levi’s angeboten. Sie ist in einem gelben Braunton erhältlich und besteht zu 100 Prozent aus Leder. Stilecht kommt das Kleidungsstück auch noch mit einem Notensatz für „A Hard Rain’s a-Gonna Fall“ daher. Ein paar Anmerkungen zu „A Complete Unknown“ gibt es auch noch.

Die Hose gibt es immerhin für schlappe 495 US-Dollar. Sie wird mit einem limitierten Gürtel, Notenblättern für „Girl from the North Country“, einer „Subterranean Homesick Blues“-Stichwortkarte und einer getippten Notiz in der Uhrentasche geliefert. Darauf steht: “I’ll let you be in my dreams, if I can be in yours” („Ich lasse dich in meine Träume hinein, wenn ich in deinen sein darf“, aus „Talkin‘ World War III Blues“).

Damit es auch maximal authentisch ist, enthält die Jeans sogar die Einarbeitung eines Einsatzes an jedem Bein, der im echten Leben von Dylans damaliger Freundin Suze Rotolo in die Hose des Sängers eingenäht wurde, damit er die Hose mit Stiefeln tragen konnte.

„Bei der Recherche nach Kostümen für den Film fiel mir immer wieder auf, dass Bob Dylan während seiner gesamten Karriere Levi’s getragen hat, sowohl auf als auch abseits der Bühne“, sagte Arianne Phillips, die Kostümdesignerin von „A Complete Unknown“, in einem Statement auf der Website von Levi’s. „Also arbeitete ich mit Paul O’Neill von Levi’s zusammen, um mir bei der Beschaffung von echten Levi’s-Denims und der Herstellung der Bootcut-501-Jeans zu helfen, sowie bei der Nachbildung der Super Slim Levi’s-Jeans, die Dylan 1965 trug.“

Die Geschichte des größten Singer-Songwriters – wie konnten wir das übersehen? – ist eben auch eine von Levi’s-Jeans.