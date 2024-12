Bob Dylan lobt Timothée Chalamet für seine Leistungen im Biopic

Bob Dylan redet in den höchsten Tönen von Timothée Chalamet.

Der 27. Februar 2025 ist ein Tag, an dem nicht nur Fans von Bob Dylan, sondern auch von Timothée Chalamet in die Kinos stürmen werden. An diesem Tag läuft nämlich der Film „A Complete Unknown“ an – ein Biopic über Bob Dylan mit Fokus auf seinen kontroversen Wechsel von der Akustik- zur E-Gitarre in den 60er-Jahren.

„Danke, Bob“

Dylan selbst war an dem Film als ausführender Produzent beteiligt – beim Casting dürfte er wohl ein Wörtchen mitzureden gehabt haben – die Wahl fiel letztlich auf den französisch-amerikanischen Schauspieler Timothée Chalamet.

Nun äußert er sich zum Film auf der Plattform X (ehemals Twitter): „Demnächst kommt ein Film über mich mit dem Titel ‚A Complete Unknown‘ (was für ein Titel!). Timothee Chalamet spielt darin die Hauptrolle. Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also bin ich sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich. Der Film basiert auf Elijah Walds ‚Dylan Goes Electric‘ – einem Buch, das 2015 erschienen ist. Es ist eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 60er-Jahren, die zu dem Fiasko in Newport führten. Nachdem Sie den Film gesehen haben, sollten Sie das Buch lesen.“

Eine Lobrede also auf den 28-jährigen Chalamet. Auch der Schauspieler selbst reagiert glücklich auf Dylans lobende Worte. Auf den Tweet antwortet er knapp mit den Worten „Überwältigt. Ich bin so dankbar. Danke, Bob“.

Aber nicht nur Bob Dylan ist überzeugt von Timothée Chalamets herausragender Arbeit in dem Film. Nach einer Pressevorschau für den Film meldete sich auch der Filmkritiker Scott Menzel via Instagram zu dem Biopic und schrieb: „Timothée Chalamet liefert in ‚A Complete Unknown‘ die Performance des Jahres ab … Bei Chalamets Darstellung geht es nicht nur um die Stimme und das Aussehen, sondern vielmehr um all die kleinen Nuancen und Eigenheiten, die er in seiner Darstellung von Bob Dylan perfekt zum Leben erweckt. Großartige Nebenrollen gibt es auch von Monica Barbaro als Joan Baez und Edward Norton als Pete Seeger.“

Trailer von „A Complete Unknown“

3o Songs später

Als Vorbereitung für die Rolle lernte Chalamet, 30 Songs zu spielen und nahm auch Unterricht bei einem Gesangs-, einem Gitarren-, einem Dialekt-, einem Bewegungs- und sogar einem Mundharmonika-Coach.

„Subterranean Homesick Blues“ von Timothée Chalamet

Kürzlich bot der Schauspieler auch einen Vorgeschmack auf den Film, indem er seine eigene Version von Dylans Song, „Subterranean Homesick Blues“, der ursprünglich auf dem Album „Bringing It All Back Home“ von 1965 veröffentlicht wurde, zum Besten gab.