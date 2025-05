ESC 2025: Die besten Kommentare von Jan Böhmermann und Olli Schulz

Jan Böhmermann und Olli Schulz moderieren zum dritten Mal für Österreich beim Eurovision Song Contest. Diesmal mit: Bullshit-Bingo, Bierchen und etwas zivilem Ungehorsam. Denn in der Moderationskabine haben sie eine LGBTQ+-Flagge aufgehängt. Als kleinen Protest, denn Flaggen, die nicht das eigene Land repräsentieren, sind dieses Jahr auf der Bühne verboten.

Gewohnt lustig haben die beiden Fest-und-Flauschig-Podcaster durch den Abend geführt. Ihre Einschätzung zu den 26 Acts hier!

1. Norwegen: Kyle Alessandro – „Lighter“

„Eine Performance wie bei Tekken – je größer die Show, desto mehr hat das jeweilige Land ausgegeben.“

„In dem Song geht‘s um die tote Mutter. Aber heißt ja nicht, dass der Song gut komponiert ist.“

Die Konzentration lässt aber schnell nach, als sich die Tür der Kabine öffnet: „Oh, wir haben Bier, Schweizer Helles.“

2. Luxemburg: Laura Thorn – „La poupée monte le son“

„Gefällt mir deutlich besser als Norwegen – krasses Bühnenbild. Das kleine Luxemburg ganz groß, wie Peter Urban sagen würde!“

3. Estland: Tommy Cash – „Espresso Macchiato“

Einer von Jans Lieblingen: „Ein Name wie ein Neunziger-Jahre-Porno-Produzent.“

„Nimmt mich mit!“ Und die überlange Krawatte: „Ist das eine politische Anspielung auf Trump?“

„Seh ich aber auch noch nicht als ESC-Gewinner.“ – „Aber willst du gezwungen werden, was zu fühlen?“

Cash hat trotz aller Seltsamkeit die originellste Nummer im ersten Block, resümieren beide im Nachgang.

4. Israel: Yuval Raphael – „New Day Will Rise“

Olli Schulz verlässt die Kabine, um die Stimmung in der Halle zu checken – vergangenes Jahr gab es schließlich Buhrufe beim Beitrag von Israel.

„Ich höre nix, aber es geht ja auch nicht um politische Statements, sondern um Musik. Jetzt gerade ist hier, im Gegensatz zu letztem Mal, alles relativ ruhig. Der Song holt mich aber nicht ab.“

5. Litauen: Katarsis – „Tavo Akys“

Jan und Olli hatten versprochen, nicht vor dem zweiten Refrain reinzuquatschen, es sei denn, ihnen gefällt der Song so gar nicht. Hier geht das Mikro direkt wieder an: „Frisur von Kurt Cobain trifft Nick von den Backstreet Boys.“

„Ne Menge Dramatik im Spiel, ich würde aber nicht sagen, dass es was bei mir auslöst. Der Song fängt an, mich zu nerven. Was will er denn jetzt?“ – „Ja weiß ich auch nicht, war mir zu gewollt roh.“

6. Spanien: Melody – „Esa diva“

Olli: „Mein Opa würde sagen: ,Das ist noch ne richtige Frau!‘ Son bisschen alte Schule. ,Es gibt nur zwei Geschlechter, und das ist eins davon!‘“

„Das war so ein Song, von dem man sagen kann: Der lief schon öfter mal beim ESC.“

7. Ukraine: Ziferblat – „Bird Of Pray“

„Ich dachte, jetzt wird’s emotional und dann kommt da son Elvis rein.“

„Sieht aus wie eine biedere Version von Bill Kaulitz. Der Song hat keine Struktur für mich. Unpolitisch gemeint. Ist aber relativ nah dran an nem Tokio-Hotel-Song!“

8. Großbritannien: Remember Monday – „What The Hell Just Happened?“

„Die hatten mal ein Weltreich, die hatten genug in ihrer Geschichte.“

„Sie sehen aus wie die Schuyler Sisters in ,Hamilton“.“

9. Österreich: JJ – „Wasted Love“

„Wenn wir so lange schweigen, hat das einen Grund – was für eine Performance!“

„Mit Abstand der beste Song bisher. Alles an diesem Song hat eine Qualität, die die anderen acht Songs nicht hatten.“

„Sehr wahrscheinlich, dass der gewinnt!“

10. Island: VÆB – „Róa“

„Sind das Zwillinge?“ – „Die ersten Zwillinge, ja!“

„In Island muss man sich als junger Mensch entscheiden: 7 Jahre Wehrdienst oder zum Eurovision Song Contest.“

11. Lettland: Tautumeitas – „Bur man laimi“

„Geisterbeschwörung ist noch immer Volkssport. Wie Loreen von letztem Jahr im Sandwichmaker.“

„Lettland lässt sechs Schlafparalyse-Dämonen antreten.“

12. Niederlande: Claude – „C’est la vie“

„Dieser schlechte Euro-Beat!“

„Die hatten nicht so viel Geld, einfach drei Geiger dazugestellt. Das ist ein Hybrid aus ,Ne Me Quitte Pas‘ und ,I Will Survive‘.“

13. Finnland: Erika Vikman – „Ich komme“

„Erst mal Danke an Doro Pesch, die ihre Klamotten geliehen hat. Aber irgendwie find ich das cool.“ – „Ist mir zu hetero.“

„Ja, für sonen progressiven, queeren Mann ist das zu hetero.“

„So cool istn Orgasmus auch nicht.“

„Ich glaub, mit der kann man nen guten Abend im Pub haben.“ – „Aber darum gehts hier nicht!“

14. Italien: Lucio Corsi – „Volevo essere un duro“

„Ich mag seinen Look! Super!“

„Toucht mich total, versucht nichts mit Euro-Beat, erinnert so ein bisschen an 80er-Jahre mit den Eltern.“

15. Polen: Justyna Steczkowska – „Gaja“

„Das Bühnenbild wie eine riesengroße Toilette.“ – „Fette Spülung.“

Aber zu viele RTL2- und „Game of Thrones“-Vibes für Jan: „Ich wusste, es kommt ein Drache! War mir zu platt!“

16. Deutschland: Abor & Tynna – „Baller“

„Eigentlich geht’s bei dieser Performance nur um eins: Das Schicksal von Stefan Raab.“

„Ich würds ihnen gönnen, dass sie weit kommen, aber ich seh es nicht. Ich find die beiden sympathisch, aber ich glaub nicht, dass sie unter die ersten 20 kommen.“

„Die armen Schweine, wenn sie gewinnen, müssen sie mit Raab noch die ganze Nacht in einen Promiclub oder so.“

17. Griechenland: Klavdia – „Asteromata“

„Ein Baum brennt. Das steht für den Klimawandel.“

„Eine Brille wie Nana Mouskouri. Sie ist viel zu jung für so eine große Brille.“

18. Armenien: Parg – „Survivor“

„Ich würd mal sagen: Das ist heterosexuell!“

„In der Blue-Sky-Community schreibt einer: Der Armenier ist safe nicht geimpft!“

19. Schweiz: Zoë Më – „Voyage“

Richtig zugehört haben Jan und Olli hier nicht mehr – der Abend zieht sich. Das großzügige Resümee: „Auf jeden Fall Top Ten!“

20. Malta: Miriana Conte – „Serving“

„Vorher hieß der Song ,Serving Kant‘. „Muss man das sagen?“

„Kant, muss man auch sagen, war ein Antisemit.“

„Wie Joy Fleming, als sie für die Amis gesungen hat.“

„Der war mir zu voll der Song. Apropos, wann gibt’s das dritte Bier?“

21. Portugal: NAPA – „Deslocado“

„Der junge Wolfgang Lippert!“

„Portugal, sehr schönes Land. Nur musikalisch haben sie nix aufm Füller. Ich fühl den Song nicht.“

22. Dänemark: Sissal – „Hallucination“

„Istn bisschen wie die mit dem Toaster vor zwei Jahren, Loreen!“

„Find ich gar nicht schlecht. Straight durchgezogener Euro-Beat. Aber die hat nicht so viel Geld für die Show.“

23. Schweden: KAJ – „Bara bada bastu“

„Meinst du, sind die geimpft? Die sind definitiv nicht geimpft, die Schweden hatten ne ganz andere Policy.“

„Ich find den Song nicht so geil. Ich find die als Land genauso sympathisch wie Deutschland.“

24. Frankreich: Louane – „Maman“

Hier rieselt es ordentlich von der Bühne: „Ist das gemahlener Kaffee?“

„Ich guck mal schnell, da hängt so ein Schlauch.“

25. San Marino: Gabry Ponte – „Tutta l’Italia“

„Sido ist da! Es geht ihm wieder besser!“

„Zwei mit Maske, Sido und Cro!“

„San Marino: So gut ist das nicht.“

26. Albanien: Shkodra Elektronike – „Zjerm“

„Wie Joachim Witt.“ – „Ist das der Graf?“ – „Ich mach keine Witze über Äußerlichkeiten, aber wie die Nase auf dem Mikrofon draufliegt …“

„Wir haben beide große Nasen, aber die sieht aus, als ob die ab und zu abgeschraubt und vom TÜV geprüft werden muss, ob die noch Nase sein darf. Aber wir sagen beide NO zu Bodyshaming!“

Die Freude war am Ende groß bei den Moderatoren – denn sie drückten natürlich JJ für Österreich die Daumen.