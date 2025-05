ESC 2025: Offenbar Sicherheitsvorfall nach Israels Performance

In einem Artikel berichtet die ESC-Seite zudem von Augenzeugenberichten. Nach eigenen Angaben habe man Informationen direkt von Anwesenden in der St. Jakobshalle erhalten. Demnach seien insgesamt drei Personen an dem Vorfall beteiligt gewesen. Die mutmaßlichen Täter hätten offenbar Farbbeutel mit roter Flüssigkeit – möglicherweise als Symbol für Blut – durch die Sicherheitskontrollen in die Halle schmuggeln können. Ziel der Aktion sei offenbar gewesen, während des israelischen Auftritts auf die Bühne zu gelangen. Dies sei jedoch glücklicherweise verhindert worden, heißt es in dem Bericht.