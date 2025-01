ESC: Für Israel tritt Überlebende des 2023er Festival-Massakers an

Newcomerin Yuval Raphael fährt im Mai nach Basel, um da für Israel beim Eurovision Song Contest anzutreten.

Yuval Raphael, so heißt die 24-Jährige, die dieses Jahr für Israel auf der Eurovision-Song-Contest-Bühne in Basel aufspielen wird. So hat das Jury- und Zuschauer:innenvoting entschieden. Sie ist zwar noch eine Newcomerin, doch ein Teil ihrer Geschichte ist bekannt – Raphael ist nämlich eine der Überlebenden des 2023er Musikfestival-Massakers.

Zum Hintergrund

Das Massaker am R´eim war Teil der Terrorattacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Dabei stürmten die Hamas das Festivalgelände des Festivals „Supernova Sukkot Gathering“, wo 4.000 Besucher:innen feierten. Bei der Attacke tötete die Terrororganisation 365 Menschen und nahm 40 Menschen als Geiseln mit. Unzählige blieben verängstigt und verletzt zurück.

So auch Yuval Raphael. Ihr gelang es damals, vom Gelände zu fliehen. Außerhalb des Areals fand sie in einem öffentlichen Bunker Schutz. „Eingeschlossen und um mein Leben fürchtend, wurde ich Zeuge unsagbarer Schrecken – Freunde und Fremde wurden vor meinen Augen verletzt und getötet“, erzählte sie vor dem UN-Menschenrechtsrat im April 2024, „als die Leichen der Ermordeten auf uns fielen, verstand ich, dass ich mich unter ihnen verstecken musste, um den Albtraum zu überleben.“ Raphael erinnerte sich, dass, um sicherzugehen, dass alle Menschen tot waren, nacheinander Gruppen von Terrorist:innen in den Schutzraum kamen und das Feuer eröffneten. Nach acht Stunden kamen dann IDF-Truppen zur Rettung. In dem Bunker hatten sich über 40 Menschen versteckt. Elf kamen lebend heraus.

Das Singen macht Yuval Raphael stark

Nun möchte die 24-Jährige Israel bei dem Song Contest aus einer Position der Stärke und mit Stolz ihr Heimatland vertreten und nahm so im November an dem Vorsingen der Gesangswettbewerbsshow „Rising Star“ auf dem Sender Keshet 12 teil, wo sie „Anyone“ von Demi Lovato performte. Verstohlen wischten sich während ihres Auftritts einige Juror:innen Tränen aus den Augenwinkeln.

Raphaels Performance von „Anyone“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der finalen Runde der Sendung konnte Raphael dann mit ihrer Version von ABBAs „Dancing Queen“ überzeugen und gewann. Somit stand fest, dass sie für Israel beim Eurovision Song Contest 2025 antreten würde.

Ihre Version von „Dancing Queen“ im Finale:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Interview in der Sendung vor dem Finale redete die Sängerin über ihre Motivation: „Ich möchte ihnen die Geschichte des Landes erzählen, von dem, was ich durchgemacht habe, von dem, was andere durchgemacht haben. Ich möchte die Geschichte erzählen, aber nicht aus einer Position des Mitleids heraus. Ich möchte sie aus einer Position heraus erzählen, in der ich stark bin.“

Mehr zum ESC 2025

Die 69. Ausgabe wird vom 13. bis 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel an den Start gehen. 2024 konnte Nemo bei dem Musikwettbewerb siegen.