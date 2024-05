ESC: Belgischer Sender mit Anti-Israel-Botschaft unterbricht Übertragung

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen für Eden Golan

Seit Tagen gibt es Proteste und Boykott-Aufrufe gegen Israel und Golan. Stunden vor dem Halbfinale begannen in Malmö propalästinensische Demonstrationen, die darauf abzielten, Israel vom ESC auszuschließen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Eingang des Hotels der Sängerin mit Betonblöcken gegen mögliche terroristische Angriffe geschützt. Zu ihrem Auftritt am Donnerstag wurde Golan von über 100 schwedischen Polizisten und einem großen Sicherheitskonvoi zur Arena eskortiert. Das Publikum hat die Musikerin ins Finale gewählt, welches am Samstag, dem 11. Mai stattfindet.

Ein Statement der Europäischen Rundfunkunion zu der Aktion des belgischen Fernsehens gab es bisher nicht.