Eskei83: Ein unvergesslicher 360-Grad-Moment … mit NEX STAGE by glo!

Im ausverkauften Berliner Kesselhaus lud der renommierte DJ Eskei83 am 4. September 2024 zur 360-Grad-Experience – und feierte mit seinen Fans eine ganz besondere Live-Premiere.

Ein DJ-Set der Extraklasse, beeindruckende Visuals, völlige Bewegungsfreiheit fürs Publikum und noch mehr immersive Experiences – ermöglicht wurde das von NEX STAGE by glo.

Eskei83 begrüßt uns anderthalb Stunden vor der Show mit einem Handshake in der noch leeren Venue. Um sein DJ-Pult herum prangen imposante Leinwände, die sich bis in die Ecken des Zuschauerraums erstrecken und bereits im ausgeschalteten Zustand Großes versprechen. Ob wir bereit für einen kleinen Soundcheck sind, fragt er uns. Sind wir. Er nickt seinen Technikern zu und stellt sich ans DJ-Pult. Schon jetzt wird uns ein kleiner Ausschnitt dessen präsentiert, was kurze Zeit später die Venue so richtig zum Kochen bringen wird.

Historischer Abend und 360-Grad-Moment

Für Eskei83 ist dieser Abend in mehrfacher Hinsicht historisch: „Für mich ist das heute nicht nur ein 360-Grad-Set, sondern ein 360-Grad-Moment“, erzählt er nach dem Soundcheck. „Ich habe vor über zehn Jahren die DJ-Weltmeisterschaft gewonnen. Witzigerweise erzählte mir heute ein Freund, dass es genau elf Jahre her ist, dass ich hier im Kesselhaus meinen ersten deutschen Titel gewonnen habe und mich somit für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Heute wieder hier zu stehen, auf dieser Bühne und mein Jubiläum mit dem Publikum feiern zu dürfen, ist einfach geil!“

Was wir hier erleben, ist ohne Zweifel etwas ganz Besonderes. Gemeinsam mit NEX STAGE by glo und dem legendären DJ-Duo Moonbootica als Mentoren erarbeitete der Musiker und DJ-Weltmeister eine immersivee Performance, dessen Premiere wir an diesem Tag erleben. Auf die Leinwände sind imposante, teils futuristische Visuals zu sehen, die sich nicht nur perfekt dem Rhythmus anpassen, sondern die Musik noch intensivieren. Für die Visuals arbeitete Eskei83 mit Felix Mühlberg und Jimmy Orawetz von der Forschungsgruppe „Multimodal Immersion and Interaction Group“ der HTW Dresden zusammen.

Sounds, Visuals, Gerüche

Auch Gerüche und Düfte, die im Raum verteilt werden und den Gig zu einem noch intensiveren Erlebnis machen, spielen eine große Rolle. „Es geht darum, die Emotionen mit den Gerüchen noch einmal mehr zu unterstützen und das ganze Erlebnis auf eine höhere Ebene zu heben“, erklärt uns Felix Mühlberg vor der Show. Eigentlich kommen er und Orawetz aus einer ganz anderen Ecke als der Entertainment-Branche. Sie arbeiten etwa mit dem Uniklinikum Dresden zusammen und helfen mit ihrem technischen Know-how dabei, Sanitäter unter realistischen Bedingungen auszubilden. Doch damit endet die immersive Komponente noch nicht. Das Publikum kann sich frei im Raum bewegen, lediglich eine kleine Plattform, auf der Eskei83s DJ-Pult steht, trennt ihn vom Publikum.

Eskei83 schwärmt von NEX STAGE by glo

Von der Plattform NEX STAGE by glo schwärmt Eskei83 in den höchsten Tönen: „Ich bin einfach mega froh, dass ich dabei sein durfte und die ganzen anderen Künstler und Künstlerinnen kennenlernen konnte, die auch bei diesem Projekt dabei waren. Das Tolle daran war, dass alle aus ganz verschiedenen Genres und Szenen kommen – mir von überall Input holen zu können, war etwas ganz Besonderes!“

90 Minuten lang gibt Eskei83 alles. Vom ersten Ton an sind die Hände des Publikums in der Luft. Die anwesenden Fans feiern den DJ-Weltmeister frenetisch, tanzen und erleben das Konzert aus jedem Blickwinkel – mit allen Sinnen. Die Virtuosität, das technische Knowhow, das Gespür für das Publikum des Künstlers sind beeindruckend. Er gönnt seinem Publikum keine Verschnaufpause, auf jeden Breakdown folgt stets gleich ein weiterer Höhepunkt.

Nach anderthalb Stunden ist Schluss. Wir verabreden uns spontan mit KoweSix und Tobi Tob von Moonbootica im Backstage-Bereich. Ein besseres Mentoren-Duo als die beiden hätte man nicht finden können – beide sind erfahrene und höchst erfolgreiche Musiker, die seit Jahrzehnten die internationale Clublandschaft rocken. Mit Eskei83, erzählt KoweSix, sei es eine besondere Zusammenarbeit gewesen, da es in seiner Kunst (bei allen offensichtlichen Unterschieden) durchaus Überschneidungen mit jener von Moonbootica gibt.

„Wir kennen ihn ja auch schon länger und konnten in enger Abstimmung Ideen ausarbeiten und weiterentwickeln.“ Bei einem erfahrenen Künstler wie Eskei83 habe ihre Mentorenrolle primär darin bestanden, „ihn in seinen Ideen zu bestärken und zu reflektieren“, erklärt er. Das Ergebnis sei mehr als geglückt, findet das Mentorenduo. „Ich finde, das ist einfach großartig umgesetzt worden“, schwärmt Tobi Tob, der vor Moonbootica mit Der Tobi & das Bo sowie Fünf Sterne deluxe deutsche Hiphop-Geschichte schrieb. „Ich bin heute zum ersten Mal bei einem kompletten Set von ihm dabei und muss sagen: Er macht das einfach richtig, richtig gut.“

