Frank Spilker und Die Sterne: Die meistgeklickten Videos #DaheimDabeiKonzerte

Das wird Dich auch interessieren





Einmalig: Musikexpress, Rolling Stone und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Frank Spilker und Die Sterne: So haben sie die deutsche Musikkultur geprägt

Die Band um den Sänger, Gitarristen und Songschreiber Frank Spilker gehört seit über 25 Jahren zu den wichtigsten Gruppen des Landes. Neben Acts wie Tocotronic und Blumfeld zählten Die Sterne zu den wichtigsten Protagonisten der sogenannten „Hamburger Schule“ in den 90er-Jahren, die mit ihrem ungewöhnlich progressiven Umgang mit der deutschen (Sing-)Sprache und der Neudeutung aller möglichen musikalischen Stile bis heute prägend ist für Rockmusik in der Bundesrepublik.

So wie es die mehrfach umbesetzte Band auch in den Folgejahren geschafft hat, ihr Publikum zu unterhalten und auch zu fordern, mal mit elektronischen Club- oder mit Disco-Sounds, dann wieder klassischer (deutsch)rockig, so ist ihr Kopf Frank Spilker bis heute ein vielgeachteter Beschreiber und Kommentator gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen – auch über sein Wirken als Musiker hinaus.

Frank Spilker und Die Sterne: Die beliebtesten YouTube-Videos im Überblick

Die beliebtesten YouTube-Videos von Die Sterne zeigen wir hier im Überblick:

Die Sterne: „Mein Sonnenschirm umspannt die Welt“

Vom 2014 erschienenen Album „Flucht in die Flucht“ stammt der Song „Mein Sonnenschirm umspannt die Welt“, für den der experimentelle Filmemacher Constantin Hartenstein ein Musikvideo entwickelt hat, das bereits über 86.000 Mal abgespielt wurde. „Die Prämisse der Produktion: schonungsloses Abhängen in New York“, so Die Sterne zum Clip. „Und wir tauschen die Rollen, zwei Frauen singen das Lied. Eine grobe Abfolge der Drehorte gab es, aber jeder im Team durfte mitbestimmen, was wo als nächstes gefilmt wird. Wir hatten Angst verhaftet zu werden. Am Times Square darf man rechtlich keine Polonaise veranstalten. Der Karussellbetrieb erlaubte keine High Heels auf dem Fahrgeschäft. Das schürt eine gewisse Bockbeinigkeit. Mach ich jetzt aber trotzdem, Amerika.“

Die Sterne: „Nach Fest kommt Lose“