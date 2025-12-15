Garbage mit emotionalem Sydney-Konzert nach Terror am Bondi Beach

Garbage traten kurz nach der tödlichen antisemitischen Attacke am Bondi Beach im Sydney Opera House auf. Shirley Manson verurteilte in einer berührenden Ansprache jede Form von Gewalt.

Nur wenige Stunden nach einem Terroranschlag bei einer Chanukka-Feier am Bondi Beach traten Garbage im Sydney Opera House auf.

Mindestens zwölf Menschen kamen bei der Attacke ums Leben, fast 30 weitere wurden verletzt. Das Konzert fand am Abend unter dem Eindruck der nationalen Tragödie statt – und wurde zu einem eindringlichen Appell gegen Hass und Gewalt.

Shirley Mansons bewegender Appell

Frontfrau Shirley Manson wandte sich während des Auftritts mehrfach mit persönlichen Worten an das Publikum. Mit sichtlich bewegter Stimme sprach sie über die Eskalation von Intoleranz und Gewalt weltweit. „Wir leben in einer erschreckend beängstigenden, gewalttätigen, hasserfüllten und intoleranten Welt“, sagte Manson. Die einzige Antwort darauf könne nur sein, einander Liebe und Mitgefühl zu zeigen, um sich der Spaltung entgegenzustellen.

Garbage seien, so Manson weiter, seit jeher eine Band, die an Gleichwertigkeit glaube. Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder sexuelle Orientierung dürften keine Rolle spielen. Sie kritisierten politische und gesellschaftliche Machtstrukturen deutlich, da sie Hass schürten und Menschen gegeneinander aufbrächten. Das Publikum klatschte lange nach den Worten der Sängerin.

Zusätzliche persönliche Brisanz erhielt der Abend durch eine Erklärung, die Manson parallel auf dem Instagram-Account der Band veröffentlichte. Darin schrieb sie, dass sich sechs enge Familienmitglieder nur Stunden vor dem Anschlag am Bondi Beach aufgehalten hatten. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen“, hieß es in dem Statement. Manson verurteilte Antisemitismus und Islamophobie gleichermaßen und forderte ein Ende der Gewalt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Garbage setzen mit „Fix Me Now“ ein emotionales Zeichen

Als musikalisches Zeichen änderte die Band kurzfristig ihre Setlist. Garbage spielten den Song „Fix Me Now“ von ihrem Debütalbum aus dem Jahr 1995 – erstmals und zugleich einziges Mal während der australischen Tour. Mit Zeilen über Angst, Hoffnung und den Wunsch nach Heilung verlieh der Song dem Abend eine besondere emotionale Tiefe.