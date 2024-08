Nach Tour-Absage von Garbage: So steht es um Shirley Mansons Gesundheit

Shirley Manson teilt Details zu ihrem Gesundheitszustand. Sie befürchtete, ihre Stimmbänder nachhaltig beschädigt zu haben, gibt jetzt aber Entwarnung.

Am 1. August gaben Garbage bekannt, dass sie aufgrund einer ernsthaften Verletzung von Shirley Manson alle restlichen Konzerte absagen müssten. Nun hat die britische Sängerin Details zu ihrer gesundheitlichen Situation und der Absage der verbleibenden Tourdaten 2024 geteilt.

„Ich kam von der Tour als totales Wrack zurück“

In einem Instagram-Post hat die Musikerin mitgeteilt, wie schwer ihre Rückkehr von den vergangenen Tourstopps war: „Ich kam von der Tour als totales Wrack zurück. Mein Mann musste mich durch die Flughäfen Heathrow und LAX in einem Rollstuhl schieben. Außerdem litt ich unter einer heftigen Laryngitis und einer schmerzhaften Herpesblase auf meiner Lippe.“

Manson erzählte, dass sie zuvor befürchtete, ihre Stimmbänder ernsthaft beschädigt zu haben, was sie sehr beunruhigte. Glücklicherweise brachte eine Untersuchung durch ihren Arzt Entwarnung: „Ich war extrem besorgt, dass ich meine Stimmbänder irreparabel verletzt hätte. Doch die Untersuchung ergab, dass alles in bester Ordnung ist. Der Arzt sagte sogar, dass meine Stimmbänder ‚schön‘ seien“, erklärte sie und veröffentlichte ein Bild der Untersuchungsergebnisse:

Nächste Konzerte 2025?

Trotzdem musste die Gruppe alle verbleibenden Konzerte 2024 absagen: „Niemand ist trauriger darüber als ich. Ihr wisst, dass ich es durchziehen würde, wenn ich könnte“, schrieb sie dazu. Nun gibt sie jedoch Hoffnung, dass neue Tour-Termine für 2025 angesetzt werden könnten.

Auf die Tour-Absage-News reagierte die Musikbranche zuvor schockiert. Sowohl Fans als auch Kolleg:innen zeigten ihre Unterstützung. Musiker:innen wie Billy Corgan, Sharon Van Etten, Kathleen Hanna und die Silversun Pickups wünschten Manson eine schnelle Genesung. Kathleen Hanna äußerte: „Ich hoffe wirklich, dass die Operation gut verläuft und dass dir jemand heimlich etwas gutes Essen bringt!“

Bereits 2016 hatte die Sängerin mit ihrem Körper zu kämpfen. Als sie während eines Konzerts in Los Angeles von der Bühne fiel. Dies führte zu einer Hüftgelenksoperation im Jahr 2023.

Aktuell arbeiten Garbage an ihrem achten Studioalbum. Die Band gab im April bekannt, dass sie intensiv an neuen Songs werken würden. Zu dem Prozess äußerte sich die 57-Jährige: „Ich spüre eine Veränderung, wenn ich an das nächste Album denke. Die Welt um uns herum ist so erschöpft und gebrochen. Ich versuche, meine eigene Verzweiflung zu überwinden und etwas Größeres zu erreichen, um nicht in meinem eigenen Elend zu ertrinken.“