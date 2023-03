Gary Glitter wegen nicht eingehaltener Bewährungsauflagen wieder hinter Gittern

Foto: Getty Images, Peter Macdiarmid. All rights reserved.

Der im Februar auf Bewährung entlassene Gary Glitter ist aufgrund nicht eingehaltener Bewährungsauflagen wieder hinter Gittern. Dies teilte am gestrigen Montag (13. März) ein Sprecher der Bewährungshilfe mit: „Die Öffentlichkeit zu schützen ist unsere oberste Priorität. Deswegen legen wir strenge Bewährungsauflagen fest und wenn Verurteilte diese brechen, schrecken wir nicht davor zurück, sie wieder zu in Gewahrsam zu nehmen.“

Paul Gadd, wie Glitter mit bürgerlichem Name heißt, wurde 2015 zu einer 16-jährigen Haftstrafe wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt. Nach rund der Hälfte der Zeit wurde er unter strengen Auflagen auf Bewährung entlassen, was in Großbritannien nicht unüblich ist. Nachdem kurz nach seiner Entlassung im Februar dagegen demonstriert wurde, befindet er sich jetzt wieder im Gefängnis. Inwiefern er konkret gegen die Auflagen verstoßen hat, ist unbekannt.

Diesen März wurde erst bekannt gegeben, dass Netflix an einem Doku-Dreiteiler über den ehemaligen Sänger unter dem Titel „Haunting Gary Glitter“ (dt. „Die Jagd nach Gary Glitter“) arbeite. Darin werden neben Personen, die Jahre lang für seine Verurteilung gekämpft haben, auch Opfer zu sehen und hören sein.