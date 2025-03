Gel: Auflösung vor Volbeat-Tour, weil Ex-Gitarrist „irreparablen Schaden“ anrichtete

Am 19. März veröffentlichte die Band Gel ein Statement auf ihrem Instagram-Account, das bei den Fans wahrscheinlich auf Überraschung und Schock stößt. In der Erklärung wird der ehemalige Gitarrist der Band, Anthony Webster, „abscheulicher Handlungen“ beschuldigt, die der US-Hardcore-Punk-Gruppe „irreparablen Schaden“ zugefügt hätten.

Websters Taten hätten die übrigen Bandmitglieder – Sami Kaiser, Matthew Bobko, Maddi Nave und Alex Salter – mehr getroffen, als sie überhaupt versuchen könnten, es zu erklären. Eines steht dabei jedoch fest: Sie seien unfähig, die Band weiterzumachen. Die 2018 gegründete Gruppe aus New Jersey hat sich aufgelöst. In den darauffolgenden Slides des Posts werden die Vorwürfe genauer aufgezählt und erläutert.

Heftige Vorwürfe gegen den Gitarristen

Anthony Webster habe als einziger Zugang zum gemeinsamen Bankkonto gehabt und somit seinen Kolleg:innen Zehntausende von Dollar gestohlen und für private Ausgaben wie Miete, Essensbestellungen oder auch für eine „wirklich unglaubliche Anzahl von OnlyFans-Käufen und mysteriösen CashApp-Transaktionen“ ausgegeben. Des Weiteren soll er Nacktbilder von Mitgliedern auf „Reddit“ gepostet haben. Außerdem soll er die gesamte Gruppe wiederholt in „körperlich gefährliche Situationen“ gebracht haben. So habe er Beleidigungen über den X-Account von Gel geäußert und die Mitglieder mit Gegenständen beworfen. Webster wird unter anderem als „kleines verdammtes Baby“ beschrieben, das „nicht mit sich selbst als Erwachsener umgehen kann.“Für alle diese Anschuldigungen haben Gel dem Statement zufolge Beweise.

Wie eine missbräuchliche Beziehung

Weiter im Instagram-Beitrag geht es darum, warum die übrigens Artists nicht vorher das Quartett verlassen haben. Sie erklären, dass man die Situation mit einer missbräuchlichen Beziehung vergleichen könne. „Es ist nicht einfach, etwas aufzugeben, das einem so sehr am Herzen liegt, vor allem, wenn man von außen unter Druck gesetzt wird, von Organisationen, Menschen, usw., die sich alle in irgendeiner Weise auf einen verlassen. Wir wünschten, es wäre einfacher gewesen, und wir wünschten, es hätte nicht so enden müssen – aber wir sind Kämpfer:innen, und wir haben es bis zum Ende durchgezogen, bis es einfach nicht mehr ging. Und darauf sind wir stolz“, schreibt die Gruppe.

Alle Konzerte sind abgesagt

Im letzten Slide des Posts richten sich Gel an alle, die von der Situation betroffen sind. Die Entschuldigung geht dabei unter anderem an Spiritbox, Volbeat und Anxious, mit denen gemeinsame Touren geplant waren. Im September und Oktober 2025 waren auch hierzulande Shows (auch zusammen mit Bush) angedacht. Wen die Gruppen nun als Ersatz-Support dabei haben werden, ist unklar.

Schließlich richten sie Gel auf Instagram an ihre Fans mit den Worten: „Und vielen Dank an unsere Fans, dass ihr immer für uns da seid und uns zeigt, wie sehr ihr euch kümmert. Passt auf euch auf und liebt eure Freunde.“

Anthony Webster hat sich bisher noch nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert. Ebenfalls ist nicht bekannt, ob die Band rechtliche Schritte gegen den Ex-Gitarristen plant.

Bereits 2023 fingen die Wege zwischen Webster und dem Rest der Band an, sich zu trennen. Gel hatten damals angefangen, Shows ohne ihn zu spielen. Fanden Ersatz für ihn. Das generell letzte Konzert spielte das Quartett erst gestern, am 19. März, in Tokio. Gel haben nur ein Album herausgebracht – das 2023er ONLY CONSTANT. Weiterhin gibt es drei EPs von ihnen, die aktuelle (PERSONA) stammt von 2024.