Britney Spears Verhaftung: erstes Statement aus ihrem Umfeld

Nach der Verhaftung von Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer meldet sich ihr Umfeld zu Wort – mit einem klaren Statement und konkreten Plänen für ihre Zukunft.

Britney Spears’ Leben und Karriere sind von Höhen und Tiefen geprägt. Zur Jahrtausendwende war sie einer der größten Popstars ihrer Generation. Die Jahre darauf waren von einem Vormundschaftsstreit und vereinzelten Skandalen geprägt. In jüngerer Vergangenheit zeigte sich ein anderes Bild: Spears konnte ihren gesamten Musikkatalog für ganze 200 Millionen US-Dollar verkaufen, was einen bedeutenden Schritt bezüglich der Verwaltung ihres musikalischen Vermögens darstellt. Am Mittwoch, dem 4. März 2026 wurde sie allerdings auch wieder auffällig und gegen 12:30 Uhr Ortszeit im kalifornischen Ventura County wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Am nächsten Morgen gegen sechs Uhr war sie wieder frei, und am 4. März muss sie sich vor Gericht verantworten. Ihr Umfeld gab nun ein erstes Statement ab.

Ernste Veränderungen in Britney Spears’ Leben

Die gegenüber „Billboard“ abgegebene Kernbotschaft lautete, dass sie einige ernste Veränderungen in ihrem Leben vornehmen möchte, bei welchen ihre Familie sie unterstützen werde.

Über die Verhaftung selbst hieß es im Statement: „Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist.“ Weiter hieß es: „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an die Gesetze halten, und hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Hoffentlich bekommt sie in dieser schwierigen Zeit die Hilfe und Unterstützung, die sie braucht.“

Ihre Söhne verbringen Zeit mit ihr

Das Statement bezog sich auch auf die beiden Söhne der Sängerin, Sean und Jayden, welche aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline stammen: „Ihre Söhne werden Zeit mit ihr verbringen. Ihre Lieben werden einen längst überfälligen Plan ausarbeiten, um ihr zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen.“

Delikte der Vergangenheit und Sorgen des Ex-Mannes

Britney Spears fiel bereits in der Vergangenheit mit einem Verkehrsdelikt auf. Im Mai 2007 zeigte sie sich selbst wegen Fahrerflucht ohne Führerschein an. Der Fall wurde später allerdings fallengelassen. Ihr Ex-Ehemann drückte seine Sorge bereits in seinen Memoiren aus und warnte vor dem Zustand seiner Ex-Frau, so hieß es in diesen: „Die Wahrheit ist, dass diese Situation mit Britney sich so anfühlt, als würde sie auf etwas Unumkehrbares zusteuern. Es ist unmöglich geworden, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Wenn sich nichts ändert, wird etwas Schlimmes passieren, und meine größte Angst ist, dass unsere Söhne mit den Folgen leben müssen.“

Wie sich die Lage um Britney Spears nun entwickelt, ob sie eine Besserung vollziehen kann und wie das Strafmaß für ihre Trunkenheitsfahrt ausfallen wird, bleibt abzuwarten.