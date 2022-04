Gewinnen: Wir verlosen Mediabooks von „Annette“

Im vergangenen Jahr eröffnete Regisseur Leos Carax mit seinem Musikfilm „Annette“ die Filmfestspiele in Cannes und gewann dann auch den Preis für die Beste Regie. Was als romantische Liebesgeschichte startet, verwandelt sich im Laufe des Film in eine Art „Grusical“.

Im Film steht zunächst ein ungleiches Paar im Mittelpunkt, das von Adam Driver und Marion Cotillard gespielt wird: Der Standup-Comedian Henry und die gefeierte Opernsängerin Ann, die Frau, die er liebt und die sich wiederum in diesen zumindest auf der Bühne unmöglichen Kerl verguckt hat. Die Liebe zwischen den beiden scheint groß, doch schon kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Annette wird klar, dass ihr Glück nicht von Dauer sein wird.

Annette ist ein seltsames, das Arme und Beine hat wie eine Gliederpuppen und einen Kopf aus Pappmaché und ähnelt eher einer Holzpuppe. Henry verträgt es nicht, dass seine Frau weiter Bühnenerfolge feiert, während er zu Hause Babysitten soll. Hier gibt es den Trailer zum Film zu sehen:

Es gibt nur wenige gesprochene Sätze in diesem Film, auch die Dialoge finden meist in musikalischer Form statt. Musik und Texte zu „Annette“ stammen von den Köpfen der US-Band Sparks, bestehend aus Ron und Russell Mael.

