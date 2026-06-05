Madonna ist zurück: „Confessions II“ feiert Premiere zum Pride Month am Times Square

Mit „Love Sensation“ und „Bring Your Love“ liefert Madonna ihren bisher stärksten Dancefloor-Moment seit Jahren – und Sabrina Carpenter ist auch dabei. Alle Details hier.

Die Queen of Pop ist zurück. Am Donnerstagabend, dem 4. Juni, öffneten sich die Pforten der Werbetafeln am Times Square: Madonna präsentierte mitunter Songs aus ihrem neuen Album „Confessions II“. Angekündigt wurde das Ganze von Grindr – der Datingplattform des Vertrauens für alle nicht heterosexuell gesinnten Menschen. Die Pop-Ikone hatte bereits in der Vergangenheit viele Ankündigungen über die Plattform laufen lassen und gilt als Queer-Ikone in der Community. Dass ihr neues Album zur Eröffnung des Pride Month vorgestellt wird, kommt daher kaum überraschend. Sie setzte sich bereits früh in ihrer Karriere für die queere Szene ein und machte unter anderem mit dem Bildband „Sex“ 1992 die Szene mit schwulen und lesbischen Bildwelten zum Thema. Passend dazu legt sie bei dem Grindr-gesponserten Event, über 20 Jahre nach dem Album „Confessions On A Dance Floor“, nach.

Zwischen den Hochhäusern des Times Square öffnete sich eine Werbetafel und Madonna erschien zu dem Song „I Feel So Free“ des neuen Albums. Es folgte eine Performance mit Tänzer:innen – sowohl auf der Bühne als auch auf dem Times Square inmitten der Menschenmassen. Nach zwei weiteren Songs aus ihrem neuen Album „Confessions II“ – „Bring Your Love“ und „Love Sensation“ – beendete sie ihr Set mit drei Größen der alten Garde: „Get Together“, „I Love New York“ und zum krönenden Abschluss „Hung Up“.

Ein logischer Anschluss, keine Reanimation

Man kann sich regelrecht vorstellen, wie sie zu dem immer noch allgegenwärtigen Pop-Banger „Hung Up“ aus der Ruhe empor steigt.

„Time goes by, so slowly…“

Eine Fortsetzung eines über 20 Jahre alten Albums scheint durch die ikonischen Songs keine Reanimation einer vergangenen Zeit, sondern ein logischer Anschluss. Der 20-Jahre-Zyklus macht es eben möglich.

Die Mode gleicht sich den ikonischen 2000ern an, und auch die Musik sehnt sich nach der guten alten Zeit zurück. Auftritt Madonna: Mit frischen 67 Jahren legt sie sich vor ihrem Produzenten Stuart Price auf das DJ-Pult, um ihre Performance zu starten. Warum das so besonders ist? Price produzierte bereits das 2005 erschienene Album und kehrt nun für die Fortsetzung ins Studio zurück – und das hört man. Doch anstatt nur klassischer 2000er-Pop-Musik bekommen wir eine Mischung aus Charli XCX und Bunker-Techno mit einem Hauch von Disco. Eben alles, was der Dancefloor von heute verlangt.

Love Sensation und weitere neue Tracks

Am Freitag, dem 5. Juni, veröffentlichte Madonna einen weiteren Track ihres neuen Albums: „Love Sensation“. Die Produktion bringt mit French-House-Disco-Einflüssen einen für die 2000er typischen Sound zurück, der durch Madonnas fast Miley-Cyrus-eske Stimme veredelt wird. Es ist der dritte Song, der vom Album veröffentlicht worden ist. Auf „Bring Your Love“ starlierte die Queen of Pop gemeinsam mit Sabrina Carpenter über einem Underground-House-Beat, um auch die neue Dancefloor-Kultur abzuholen.

Es bleibt spannend, welche weiteren Kollaborationen auf uns warten und ob die Queen of Pop erneut ikonische Songs liefert, die Jahrzehnte in den Clubs überdauern.