Gil-Ofarim-Doku auf RTL: „Der Fall Gil Ofarim“

RTL beleuchtet Gil Ofarims Verleumdungsfall gegen Hotel-Mitarbeiter Markus W.

Gil Ofarim konnte die diesjährige Ausgabe der Sendung „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ für sich gewinnen. Aufgrund eines früheren Verleumdungs-Falls ist er wohl umstrittenste Dschungelkönig der letzten Jahre. Über Wochen war er eines der großen Gesprächsthemen in der deutschen Medienlandschaft. Nun veröffentlichte der TV-Sender RTL eine Dokumentation über ihn.

RTL+-Dokumentation

Seit dem 14. Februar 2026 ist auf der Streaming-Plattform RTL+ eine Dokumentation über den Sänger Gil Ofarim zu sehen. Die Produktion trägt den Titel „Der Fall Gil Ofarim“.

Die Doku ist 51 Minuten und wie der Titel es vermuten lässt, setzt sie sich mit dem Fall des Musikers aus dem Jahr 2021 auseinander. Hierbei handelt es sich um einen Verleumdungs-Skandal gegenüber einem Hotel-Mitarbeiter.

Der „Davidstern-Skandal“ 2021

Im Oktober 2021 wollte Gil Ofarim in ein Hotel in Leipzig einchecken. Hierbei geriet er in einen Disput mit dem Hotel-Mitarbeiter Markus W. Anschließend veröffentlichte er ein Video, welches als der sogenannte „Davidstern-Skandal“ viral gehen sollte. In diesem zeigt der Sänger besagten Davidstern, welchen er als Kette um den Hals trug, und ließ verlauten, er sei aufgrund seines jüdischen Glaubens von Markus W. diskriminiert worden.

In der Folge wurde jedoch klar, dass die erhobenen Vorwürfe falsch waren. Der heute 43-Jährige geriet anschließend ins Kreuzfeuer der Öffentlichkeit und fiel in Ungnade. Er zog sich lange aus der Öffentlichkeit zurück.

Er musste zudem wegen Verleumdung vor Gericht. Das Verfahren wurde durch eine Einigung beigelegt, sodass Gil Ofarim dem Beschuldigten einen Schadensersatz in Höhe von 20.000 Euro zahlen muss. Vor kurzem gab Markus W. in einem Interview mit der „Zeit“ an, diese Zahlung noch nicht erhalten zu haben.

Dschungel-Comeback 2026

Fünf Jahre nach dem Skandal kehrte Gil Ofarim in die Öffentlichkeit zurück und nahm an der Sendung „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ teil. Während der Sendung war sein Fall Gesprächsthema Nummer eins. Viel dazu entlocken ließ er sich dennoch nicht und schwieg die meiste Zeit.

Nachdem er als Sieger aus dem australischen Dschungel zurückkehrte, gab er allerdings Einblicke in alles, was passiert war. So gab er der Moderatorin Rebecca Mir im Rahmen der RTL-Sendung ein Interview, in dem er verlauten ließ, dass er das Video nicht aufgenommen und veröffentlicht hätte, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte. Zudem wurde er gefragt, was er mit den gewonnenen 100.000 Euro vorhabe. Auf diese Frage antwortete der Familienvater: „Ich habe ja was zu überweisen.“

Auf die Frage, was er Markus W. sagen würde, wenn er ihn träfe, sagte er bloß: „Weiß ich nicht. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.“ Falls der Hotel-Mitarbeiter es möchte, wäre der Musiker allerdings für ein Wiedersehen offen.

Markus W. im Interview

Auch der Hotel-Angestellte äußerte sich in einem Interview mit der „Zeit“ zu dem Fall rund um seine Person und Gil Ofarim. Er fand allerdings kein wirklich positives Fazit zur Dschungel-Zeit des Sängers. So warf er diesem vor, sich als Opfer darzustellen, welches er nicht sei. Das einzige Opfer der Sache sei Markus W. selbst. Zudem berichtete er darüber, wie die Vorwürfe sein Leben zum Negativen veränderten. So erhielt er beispielsweise Morddrohungen.