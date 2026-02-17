„Die wahren Verlierer“: Gil Ofarim gesteht, seine Kinder angelogen zu haben

Gil Ofarim berichtet, wie er seine Kinder wegen des Davidstern-Skandals 2021 anlog.

Seit der vergangenen Staffel der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist der Musiker Gil Ofarim wieder ein großes Thema in der deutschen Medienlandschaft. Er konnte die diesjährige Staffel gewinnen und sich zum Dschungelkönig 2026 küren. Im Vordergrund stand jedoch ein ganz anderes Thema: sein „Davidstern-Skandal“ von 2021. Im Nachgang des „Dschungelcamps“ kommen nun neue Details darüber ans Licht.

„In erster Linie Papa“

In einem Interview mit der RTL-Moderatorin Frauke Ludowig beschrieb sich Gil Ofarim „in erster Linie als Papa“. Doch gerade seine Kinder litten in den letzten Jahren angeblich unter seinen Entscheidungen. Der Grund hierfür ist die übermäßige mediale Präsenz seines „Davidstern-Skandals“ aus dem Jahr 2021. Damals veröffentlichte er ein Video, in dem er Markus W., seines Zeichens Mitarbeiter eines Leipziger Hotels, Antisemitismus-Vorwürfe machte und angab, dieser habe ihn aufgrund seines jüdischen Glaubens diskriminiert. Die Vorwürfe stellten sich aber als erfunden heraus. Sein Gesicht war im Zuge der Negativ-Schlagzeilen damals überall zu sehen.

In der kürzlich erschienenen RTL+-Dokumentation „Der Fall Gil Ofarim“ berichtet der Musiker darüber, wie seine Kinder die Nachrichten über ihren Vater damals wahrnahmen. So erinnert er sich an eine Situation, in welcher er mit seinen Kindern an einem Kiosk vorbeilief. Sein Gesicht war groß auf den Zeitungen abgebildet, die dieser verkaufte. „Mein Sohn hat sich gefreut und gesagt: ‚Papa, schau mal, da bist du überall!’“, berichtet der 43-Jährige. Damals habe er sich entschieden, seine Kinder anzulügen, und erzählte diesen, es handele sich um positive Meldungen zu seiner Musik.

„Das sind die wahren Verlierer“

Weiter hieß es: „Da konnten sie noch nicht lesen. Jetzt können sie lesen. Aber was ist das Endergebnis davon? Du hast Kinder zu Hause, das sind die wahren Verlierer.“

Eine positive Entwicklung gibt es dennoch laut Ofarim. Aufgrund seiner Siegesprämie für den Gewinn des „Dschungelcamps“ kann sich der Familienvater angeblich wieder eine Wohnung in München leisten, was ihm mehr Nähe zu seinen Kindern ermögliche. Von diesem Geld habe er allerdings auch seine Schulden bei Markus W. zu begleichen. Das Gerichtsverfahren wegen Verleumdung wurde aufgrund einer Einigung auf eine Zahlung von 20.000 Euro beigelegt. Unmittelbar nach der diesjährigen Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gab er im Rahmen der RTL-Sendung „Exklusiv“ gegenüber der Moderatorin Rebecca Mir ein Interview, in welchem er selbst verlauten ließ: „Ich habe ja etwas zu überweisen.“