Graham Coxon: „Castle Park“ – bisher unveröffentlichtes Album kommt

Am 19. Juni 2026 erscheint die Platte – plus Reissues seines gesamten Solokatalogs. Hier alle Infos.

Graham Coxon hat den Release seines bislang unveröffentlichten Soloalbums „Castle Park“ angekündigt. Die Platte, die bereits 2011 aufgenommen wurde, soll am 19. Juni 2026 erscheinen. Zeitgleich ist mit „Billy Says“ eine erste Single daraus erschienen.

Parallel dazu startet eine umfassende Wiederveröffentlichung seines kompletten Solokatalogs, der in den kommenden zwölf Monaten neu aufgelegt wird.

Ein verlorenes Album aus den „A+E“-Sessions

„Castle Park“ entstand ursprünglich im Umfeld der Arbeiten an Coxons 2012er Album „A+E“. Produziert wurde das Material von Ben Hillier, der bereits mit Blur an „Think Tank“ gearbeitet hatte.

Geplant war „Castle Park“ als direkter Nachfolger von „A+E“, wurde jedoch aufgrund der erneuten Blur-Aktivitäten im selben Jahr zurückgestellt.

Das Werk umfasst zehn Tracks, die stilistisch an den klassischen Mod- und Indie-Sound des Briten anknüpfen. Die nun herausgebrachte Single „Billy Says“ ist dabei kein unbekannter Titel – sie gehörte bereits seit Jahren zum Live-Repertoire Coxons.

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Reissues rollen auf uns zu

Mit der Release-Ankündigung von „Castle Park“ beginnt zugleich eine umfangreiche Reissue-Kampagne. Den Auftakt bilden die beiden frühen Soloalben „The Sky Is Too High“ (1998) und „The Golden D“ (2000), die ebenfalls am 19. Juni 2026 das Licht der Welt erblicken.

In den darauffolgenden Monaten sollen weitere Alben folgen, darunter „Crow Sit on Blood Tree“ (2001), „Happiness In Magazines“ (2004) und „Love Travels at Illegal Speeds“ (2006). Auch Coxons Soundtrack-Arbeiten, etwa zur Serie „The End of The Fucking World“, sind Teil der Reihe.

Die Neuauflagen kommen sowohl digital als auch auf CD und Vinyl heraus, teils in limitierten Farbvarianten mit zusätzlichem Artwork.

Erste Headline-Show seit über zehn Jahren angekündigt

Begleitend zur Veröffentlichung hat Coxon ein Konzert angekündigt: Am 28. November 2026 spielt er seine erste Headline-Show mit Band seit mehr als einem Jahrzehnt im Londoner O2 Forum Kentish Town. Ob darauf auch eine Deutschlandtour folgen wird, ist aktuell noch unklar.

Die Rolle von Graham Coxon bei Blur

Als Gitarrist und Gründungsmitglied von Blur prägte Graham Coxon den Sound der Band maßgeblich seit den frühen 1990er-Jahren. Sein Gitarrenspiel war zentral für den charakteristischen Mix aus Britpop, Indie-Rock und experimentellen Einflüssen, der Alben wie „Parklife“ (1994) und auch „Blur“ (1997) definierte.

Besonders auffällig ist Coxons Stil durch seine Kombination aus eingängigen Melodien und bewusst rohen, teils dissonanten Klangstrukturen. Diese Herangehensweise trug entscheidend dazu bei, dass sich Blur im Laufe ihrer Karriere stilistisch weiterentwickelten und sich vom klassischen Britpop-Sound entfernten.

Auch in späteren Bandphasen blieb Coxons Einfluss prägend: Nach seinem vorübergehenden Ausstieg während der „Think Tank“-Ära kehrte er zurück und war an späteren Projekten wieder beteiligt.