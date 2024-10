Blur-Gitarrist Graham Coxon freut sich über Oasis-Reunion

Der Streit zwischen Blur und Oasis ist ebenso beigelegt wie jener der Gallagher-Brüder.

Einst lieferten sich Blur und Oasis die größten Charts-Kopf-an-Kopf-Rennen der Britpop-Szene. Nun pausieren die einen, während die anderen nach jahrelanger Trennung wieder gemeinsam auftreten wollten. Und natürlich hat auch Blur-Gitarrist Graham Coxon eine Meinung zur Wiedervereinigung der früheren Rivalen.

Gut für die Fans

Dabei zeigte sich das Gründungsmitglied der Londoner Gruppe weitaus versöhnlicher, als es die Fehde beider Bands einst signalisierte. Im Gespräch mit der britischen „Sun“ sagte Graham Coxon über die Reunion: „Es ist gut für sie und es ist gut für die Fans. Ich habe immer gesagt: ‚Macht es doch einfach.‘“ Direkt mit Oasis’ Gallagher-Brüdern darüber gesprochen habe er jedoch nicht: „Oh Gott, nein, ich hätte [Noel] nicht darauf angesprochen, weil es mich nichts angeht. Ich kenne ihn nicht gut genug, um sowas zu sagen.“

Graham Coxon hofft auf ehrliche Reunion

Für die Zukunft gab sich Graham Coxon hoffnungsvoll. „Ich hoffe, es ist eine ernst gemeinte Wiedervereinigung“, sagte er. Fünfzehn Jahre lang waren Oasis getrennt, Sänger Liam Gallagher und Hauptsongwriter, Gitarrist und Gelegenheitssänger Noel Gallagher waren zerstritten. „Manche Bands lösen sich auf und bekommen diese Chance nie wieder.“ Seine eigene Band Blur pausierte hingegen sogar mehrfach und kehrte auch mehrfach wieder zurück. Beim Auftritt der Gruppe während des Coachella-Festivals im April 2024 sprach Sänger Damon Albarn jedoch von einer „letzten Show“ – Genaueres über den aktuellen Stand ist nicht öffentlich bekannt.

Theaterstück über Britpop-Kampf in Arbeit

Worauf es auch immer hinausläuft, wird es im kommenden Jahr allerdings noch einige Berichte geben, die Blur und Oasis betreffen. 2025 soll nämlich im Londoner West End ein Theaterstück anlaufen, dass die Beziehung der beiden Britpop-Giganten in den Neunzigern thematisiert. Das offenbar den Titel „The Battle“ tragende Stück befindet sich zur Zeit in der Entwicklung. Der Ausgang des Wettrennens von Oasis’ „Roll With It“ und Blurs „Country House“ um die Chartspitze im Sommer 1995 ist zwar bekannt, was Autor John Niven jedoch für die Bühne aus Blurs Sieg macht, wird von Fans erwartet. Der im Stück natürlich auftauchende Graham Coxon ging im Interview nicht darauf ein – stattdessen ging es ferner um seine andere Band The Weave.

Oasis-Wiedervereinigung: Schlagzeile des Jahres?

Die Versöhnung der Gallagher-Brüder und die damit verbundene Oasis-Reunion machte im August reihenweise Schlagzeilen. Von Freude alter und neuer Fans über Sorge, dass sich Noel und Liam Gallagher bis zu den für Sommer 2025 geplanten Konzerten erneut zerstreiten könnten, bis hin zu Ärger über von den Ticketanbietern zu hoch angesetzten Preisen sowie zahlreichen Stimmen Prominenter wie eben auch Graham Coxon war alles dabei. Übertroffen wurde die Wiedervereinigung des laufenden Musikjahres dann nur wenige Wochen später von Linkin Park. Diese kehrten sieben Jahre nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington mit Sängerin Emily Armstrong an der Doppelspitze zurück, die einige Kontroversen mit sich brachte.