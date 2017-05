HAIM melden sich mit „Right Now“ und Paul Thomas Anderson aus dem Studio zurück

Ihren Teasern folgen Taten. Nachdem HAIM ein paar Tage lang das heutige Datum in den sozialen Netzwerken nannten, ohne konkret zu sagen, was denn da wohl passieren würde, passiert heute das naheliegendste: Nach über drei Jahren Pause haben die drei Schwestern endlich neue Musik veröffentlicht.

HAIM haben nicht nur einen (sehr verheißungsvollen) neuen Song namens „Right Now“ eingespielt, sie haben sich dabei auch von Regisseur Paul Thomas Anderson („The Master“, „There Will Be Blood“, „Magnolia“) filmen lassen. Ihr so entstandenes neues Video kündigen sie auf Facebook wie folgt an: „This is where we start… live in the studio. We were so lucky to work with the amazing Paul Thomas Anderson on capturing just us. One take, live, at Valentine Studios during the recording of our second album. There’s more to come, but this is it for right now.“

Ein paar Details mehr aber wurden ebenfalls bekannt: Der Nachfolger ihres 2013 erschienenen Debüts DAYS ARE GONE wird SOMETHING TO TELL YOU heißen und am 7. Juli erscheinen. Produziert hat das neue Album Ariel Rechtshaid (Adele, Beyoncé, Brandon Flowers), die erste offizielle Single soll am 3. Mai erscheinen. Richtig: „Right Now“ ist also nur als Gruß aus dem Studio zu verstehen. Aber was für einer!

https://www.youtube.com/watch?v=z1LLWHroWgA Video can’t be loaded: HAIM – Right Now (Live) (https://www.youtube.com/watch?v=z1LLWHroWgA)