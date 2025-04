Haim kündigen neues Album I QUIT für den 20. Juni 2025 an

Haim haben mit I QUIT ihr viertes Album angekündigt – und zwar während ihrer Show in Los Angeles am Mittwoch, den 23. April. Einen Live-Vorgeschmack gab es gleich mit dazu: Sie spielten die bereits bekannten neuen Singles „Everybody‘s Trying To Figure Me Out“ und „Relationships“, aber auch die bisher noch unbekannten „Blood On The Street“ und „Down To Be Wrong“.

I QUIT und die vielen Möglichkeiten, wie der Satz weitergeht

Das Schwestern-Trio hat die LP-News in den Bühnenhintergrund eingebunden. So waren dort beim Gig zunächst die Worte I QUIT zu lesen. Daraufhin folgten Sätze, die alle mit I QUIT begannen: „I quit what does not serve me“, „I quit overthinking“, „I quit shame“, „I quit dick“ and „I quit caring about what you think“.

Schließlich kam mit „I quit new haim album coming June 20th“ die konkrete Albumankündigung von Este, Danielle und Alana, auf die die Fans schon lange warteten.

Mehr zur Live-Show

Wie die neuen Stücke live geklungen haben, kann man hier nachhören.

„Down To Be Wrong“:

Für „Blood On The Street“ und holten sie außerdem Addison Rae als Überraschung auf die Bühne. Hier nachgucken:

Mehr zur Haim

Danielle, Alana und Este Haim traten schon als Kinder zusammen auf, 2012 erscheint ihre erste EP FOREVER. Es folgte ein Vertrag mit Polydor Records, Auftritte als Vorband von Mumford & Sons und Florence + The Machine. Im Jahr 2015 erhielten die Geschwister aus Los Angeles eine Grammy-Nominierung in der Rubrik „Best New Artist“.

Ihr drittes Studioalbum trug den Titel WOMEN IN MUSIC PT. III – ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an alle klischeehaften Interviewfragen á la „Wie fühlt man sich so als Frau im Musikbusiness?“ Die Platte erschien 2020 – mit I QUIT gibt es im Juni also fünf Jahre später den Nachfolger dazu.