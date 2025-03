Harvey Weinstein: So reagiert er auf Adrien Brodys Oscar-Rede

Adrien Brody gewann bei der Oscar-Verleihung am 2. März in Los Angeles den Preis in der Kategorie Bester Hauptdarsteller für sein Mitwirken in „The Brutalist“. In seiner Dankesrede nannte der amerikanische Schauspieler unter anderem seine Partnerin Georgina Chapman – die Ex-Frau von Harvey Weinstein. Der Sexualstraftäter und ehemalige Filmproduzent antwortet nun darauf aus dem Gefängnis.

„Popsy kommt als Gewinner nach Hause“

Brody bedankte sich in seiner Rede nicht nur bei seiner Partnerin, sondern auch bei ihren Kindern. „Ich weiß. Es war eine Achterbahnfahrt, aber danke, dass ihr mich in euer Leben aufgenommen habt“, sagte er. Und weiter: „Popsy kommt als Gewinner nach Hause!“

Seht hier die gesamte Rede von Adrien Brody bei den Oscars:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die beiden Kinder, 14 und elf Jahre alt, stammen aus Chapmans vergangener Ehe mit Harvey Weinstein. Nachdem 2017 Weinstein erstmals öffentlich beschuldigt wurde, eine große Anzahl an Frauen sexuell belästigt zu haben, trennte sich Chapman von ihm. Später ließen die beiden sich scheiden.

Dankbare Worte aus dem Gefängnis

Weinstein meldete sich nach Brodys Rede aus dem Gefängnis und ließ durch seine Sprecher mitteilen: „Harvey freut sich für Georgina und ist dankbar, dass seine Kinder geliebt und umsorgt werden, so wie sie es verdienen.“

Zum Background: Der ehemals einflussreiche Filmproduzent wurde 2020 in New York wegen Sexualdelikten zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt. Dieses Urteil wurde 2024 wieder aufgehoben, der Prozess soll in Zukunft aber wieder neu verhandelt werden. Seine aktuelle Inhaftierung begründet sich mit vergleichbaren Vergehen, für die er in Los Angeles verurteilt wurde.

Chapman und Brody sollen Medienberichten zufolge bereits schon seit fünf Jahren ein Paar sein. Das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten sich die beiden jedoch erst 2021 beim New Yorker Tribeca Festival.