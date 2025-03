22 Jahre später: Halle Berry „rächt“ sich für Adrien Brodys Oscar-Kuss

22 Jahre später hat Halle Berry es Adrien Brody heimgezahlt.

​22 Jahre nach ihrem berüchtigten Kuss bei den Oscars 2003 sorgten Halle Berry und Adrien Brody erneut für Aufsehen auf dem roten Teppich der Oscars 2025. Berry, die als Präsentatorin bei der diesjährigen Zeremonie auftritt, entdeckte Brody, der für seine Rolle in „The Brutalist“ als bester Hauptdarsteller nominiert ist, und nutzte die Gelegenheit, um den damals kontrovers diskutierten Überraschungskuss mit einem eigenen Kuss zu erwidern. ​

Im Jahr 2003 hatte Halle Berry Brody den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Leistung in „Der Pianist“ überreicht. Damals überraschte Adrien Brody dieS Schauspielerin und das Publikum, indem er sie spontan küsste und bemerkte: „Ich wette, sie haben dir nicht gesagt, dass das in der Geschenktüte war.“ Dieser Moment wurde als einer der denkwürdigsten in der Geschichte der Oscars angesehen, löste jedoch auch Diskussionen über Einvernehmlichkeit aus.

In einem Interview aus dem Jahr 2017 erinnerte sich Halle Berry an den Vorfall und sagte: „Das war nicht geplant. Ich wusste nichts davon. Ich dachte nur: ,Was zum Teufel passiert hier gerade?‘“ Brody äußerte sich 2015 zu dem Kuss und bezeichnete ihn als „wahrscheinlich einen der denkwürdigsten Momente überhaupt“.

Bei der diesjährigen Begegnung auf dem roten Teppich zeigte sich, dass beide Schauspieler den Vorfall von damals mittlerweile mit Humor nehmen können. Halle Berry lief auf Adrien Brody zu, umarmte ihn herzlich und gab ihm einen Kuss, während sie scherzte: „Ich musste es ihm heimzahlen.“

Die nächste Oscar-Chance für Adrien Brody

Brody ist in diesem Jahr für seine Darstellung des ungarisch-jüdischen Architekten und Holocaust-Überlebenden László Tóth in Brady Corbets „The Brutalist“ nominiert, einem historischen Epos, das für zehn Oscars, darunter Bester Film, Beste Regie, Beste Nebendarstellerin (Felicity Jones), Bester Nebendarsteller (Guy Pearce) und Bestes Originaldrehbuch, nominiert ist. Berry ist nach wie vor die einzige Schwarze Schauspielerin, die den Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewonnen hat – eine Auszeichnung, die sie 2002 für ihre Rolle in dem Drama „Monster’s Ball“ erhielt.​