Hat Lil Nas X das Albumcover zu DREAMBOY abgekupfert?

Sega Bodega glaubt anscheinend, der „Montero“-Star hat sich beim Artwork von einer seiner Singles inspirieren lassen.

Das Artwork vom kommenden Album von von Lil Nas X, DREAMBOY, ist wohl nicht ganz so originell wie zunächst gedacht. Zumindest behauptet das der irisch-chilenische Produzent und Sänger Sega Bodega. Konkret soll sich der Pop-Rapper beim Cover seiner 2021 erschienenen Single „Angel On My Shoulder“ bedient haben. Hier mehr Infos dazu.

Eine Lichtgestalt im Vintage-Zimmer

Lil Nas X hatte auf X seinen Fans das neue Projekt mit folgenden Worten näher gebracht: „Mir ist gerade klar geworden, wie viel Glück ich habe, dass ihr mich immer noch supported“, schrieb er, „weil ich weiß, dass es nicht immer einfach ist! dreamboy [sic!] ist nicht nur ein Album, sondern ich verarbeite den Verlust dessen, was einmal war, und kämpfe für eine neue Welt. Ich freue mich so sehr darauf, euch auf diese Reise mitzunehmen.“

Dazu postete der 25-Jährige das besagte Cover der LP. Dort ist er in einem mit Holz verkleideten Zimmer zu sehen, während er an einem altmodischen Computer mit Röhrenbildschirm sitzt. Hinter ihm steht eine völlig in Licht getauchte Gestalt, die eine Motorradfahrer-Kluft zu tragen scheint (nicht unähnlich zum Outfit von Lil Nas X bei den 2024 MTV Video Music Awards) und ihm über die Schulter schaut. Auf dem Monitor wird das Logo des Musikers, ein Kreisel, mit zwei nach außen gespreizten Bögen, angezeigt.

Der X-Post von Lil Nas X:

Alles nur geklaut?

So illuster das Cover auf den ersten Blick wirken mag – laut Sega Bodega hat sich Montero Lamar Hill (bürgerlicher Name von Lil Nas X) wohl von ihm enorm inspirieren lassen. Der Sänger teilte dessen Post mit dem knappen Satz: „Ich versuche gar nicht erst, etwas zu sagen, weil ich mir denke: ‚Puh.‘“

Und tatsächlich: Vergleicht man beide Bilder, fallen einem die Ähnlichkeiten der Motive direkt ins Auge. Auch bei „Angel On My Shoulder“ sitzt Bodega vor einem Röhren-PC, der sich in einem holzvertäfelten Raum befindet. Ebenso steht hinter ihm eine weißlich blendende – hier weibliche – Person, die ihre Hände auf seinen Schultern ablegt.

Vergleicht hier die beiden Artworks:

Lil Nas X hat sich bisher nicht dazu geäußert. Credits nannte er dazu auch nicht. Es scheint ganz so, als hätte Sega Bodega zuvor auch nichts von der Inspiration gewusst. Jedoch geht er auch in seinem Posting nicht weiter darauf ein.