Sean „Diddy“ Combs: Niemand will seine Luxus-Hütte kaufen

Liegt es am Schwimmbad? Am hauseigenen Kino? Oder vielleicht am Basketballplatz?

Diese Bude will wohl niemand haben: Wird Sean „Diddy" Combs' Mega-Villa zur Karteileiche verkommen? Seit zwei Monaten ist das Haus in Beverly Hills, Los Angeles auf dem Markt. Bisher hat aber noch niemand angebissen. Sean „Diddy" Combs: Neue Klage wirft ihm Missbrauch eines 10-Jährigen vor Sean „Diddy" Combs: Vergewaltigungsvorwurf mit Fernbedienung wegen 2Pac-Diss Sean „Diddy" Combs: In seinem Knast lief ein Polizeieinsatz Was zählt bei Immobilien? Lage, Lage… Vorbesitzer Angeblich habe es „nur ein paar" potenzielle Käufer für das 61,5 Millionen-US-Dollar-Anwesen gegeben. Das berichtete „TMZ" und bezog sich damit auf anonyme Quellen. Die Immobilie war im März Gegenstand der Ermittlungen gegen Sean „Diddy" Combs geworden. Es fand dort auch eine Razzia der Homeland Security statt. Wie „TMZ" wissen will, habe niemand der potenziellen Käufer Interesse gezeigt. Dabei ist die Lage doch gut: Mitten im sogenannten „Platin-Dreieck" von Los Angeles, auch als „Billionaire's Row" bekannt. Ein verheiratetes Paar habe das Haus vor kurzem besichtigt. Die Frau habe sich nur „gegruselt" und es nicht abwarten können, das Gelände schnurstracks wieder zu verlassen. Eine andere Quelle sprach gegenüber „TMZ" von einem gewissen „Ekelfaktor" wegen der Anschuldigungen gegen den Rapper. Beverly Hills Mansion vielleicht bald ein Lost Place Über 150 zivilrechtliche Klagen gibt es bereits gegen Sean Combs. Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und Sexhandel werden dem Musiker unter anderem vorgeworfen. Seit dem 16. September sitzt der New Yorker in Untersuchungshaft, nachdem eine Jury Anklage erhoben hat. Den Auftakt der Verhandlung gegen den 54-Jährigen legte der Richter auf Mai 2025 fest. Bis dahin soll Combs in Untersuchungshaft bleiben. Bereits zuvor war seine Freilassung gegen Kaution abgelehnt worden. Sein Protzbau in LA steht unterdessen wohl weiterhin leer. Zehn Jahre hatte Combs dort gelebt und die Vorzüge des integrierten Kinos, des Fitnessraums sowie des Aufnahmestudios genossen. Er selbst hatte das Haus für 40 Millionen US-Dollar erworben – der jetzt aufgerufene Preis würde für ihn eine saftige Gewinn-Marge von über 20 Millionen US-Dollar bedeuten. Ob es jemand zahlt, ist eine andere Frage. Vielleicht eine Frage der Zeit. Und Zeit, die hat Sean Combs im Gefängnis reichlich.