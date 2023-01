„Hoffentlich findet sie Frieden in den Armen ihres Vaters“: So nehmen Stars Abschied von Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley starb am 12. Januar 2023 an den Folgen eines Herzinfarkts. Die Sängerin und Tochter des „King of Rock'n'Roll“ Elvis Presley wurde 54 Jahre alt.

Lisa Marie Presley ist tot. Die einzige Tochter von Elvis Presley starb am Donnerstag im Alter von 54 Jahren. Als Todesursache wird ein Herzstillstand angegeben, den sie ihn ihrem Haus in Los Angeles‘ Stadtteil Calabasas erlitten haben soll und daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Wenige Tage vor ihrem Tod besuchte sie in Anwesenheit ihrer Mutter Priscilla Presley die Verleihung der Golden Globes 2023. Auch an ihrer Seite: Austin Butler, der ihren Vater Elvis im gleichnamigen Biopic von Baz Luhrmann darstellte und dafür einen Preis als „Best Actor in a Motion Picture – Drama“ erhielt. „Lisa Marie, Priscilla, Ich liebe Euch für immer“, sagte er in seiner Dankesrede.

Lisa Marie Presleys Ex-Mann Nicolas Cage sagte gegenüber dem „Hollywood Reporter“: „Das sind niederschmetternde Nachrichten. Lisa hatte das großartigste Lachen von allen Menschen, die ich jemals traf. Sie erhellte jeden Raum, mein Herz ist gebrochen. Ich finde ein wenig Trost darin, dass ich glaube, dass sie nun mit ihrem Sohn Benjamin wiedervereint ist.“ Ihr Sohn Benajmin Keough starb im Jahr 2020 im Alter von 27 Jahren. Als Todesursache wurde Suizid angegeben.

Songwriterin Leann Rimes schrieb auf Twitter: „Ich hoffe sie findet ihren Frieden in den Armen ihres Vaters. Mein Herz ist bei ihrer Familie. Zu viel Trauer in so wenigen Jahren.“

Schauspieler John Travolta kommentierte: „Lisa baby girl, es tut mir so leid. Ich vermisse Dich, aber weiß, dass ich Dich wiedersehen werde. Meine Liebe geht raus an Riley, Priscilla, Harper und Finley.” Riley, Harper und Finley sind die weiteren Kinder von Lisa Marie Presley.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von John Travolta (@johntravolta)

Pink teilte ein Foto von sich und Presley und schrieb dazu: „Oh, das tut meinem Herz so weh. Lisa Marie, Du warst einzigartig. Lustig, smart, einfühlsam, talentiert, witzig, gemein, liebevoll, großzügig, urteilend, aber immer richtig liegend, loyal – und Du verehrtest Deine Kinder.“

Billy Idol trat mal mit Presley auf, gemeinsam sangen sie seinen Hit „White Wedding“ aus dem Jahr 1982. Er erinnert sich: „Sie war sehr liebevoll zu mir, auch als wir in den frühen 2000ern zusammen auftraten. In Memphis in den 90ern gab sie mir eine Führung durch die Privatbereich in ‚Graceland‘, das war was ganz Besonderes. RIP.“

Priscilla Presley teilte „The Associated Press“ in einer Bestätigung des Todes ihrer Tochter mit: „Mit schwerem Herzen muss ich die niederschmetternden Nachrichten teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat. Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich jemand gekannt habe.“