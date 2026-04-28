ProSieben-Show „Staying Alive“: Duette mit Elvis und Whitney Houston

Bei „Staying Alive“ performen Sasha und Co. Hologramm-Duette mit Elvis, Whitney Houston & Freddie Mercury. Was hat es damit genau auf sich?

Ein Duett mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury – und das im Jahr 2026? Wie soll das möglich sein? Schließlich sind diese Musikstars seit langer Zeit verstorben.

Nun besteht die Chance, dass diese Stars auf die Bühne zurückkehren. Denn am 25. April lief auf ProSieben die Show „Staying Alive – Stars singen mit Legenden“. Eine nächste Runde wird am 2. Mai ausgestrahlt. Zusammen mit den Musikikonen dürfen Künstler:innen wie Sasha, Samu Haber, Álvaro Soler und Lucy Diakovska singen.

Was es möglich macht: Die Künstler:innen performen ein Duett mit einer Art Hologramm des jeweiligen Stars.

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Technik wie bei ABBA – aber diesmal live

Wie genau das technisch umgesetzt wurde, ist unklar. Auch Moderator Thore Schölermann äußert sich nicht näher dazu. Er sagte nur: „Fragen Sie nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert.“

Die Technik ähnelt der der ABBA-Avatar-Show die 2022 in London an den Start ging. Diesmal performen jedoch echte Künstler:innen ein Live-Duett gemeinsam mit ihren Vorbildern.

Die Hologramm-Methode ermöglicht es, die Stimmen der Verstorbenen zu erzeugen, wie eine Sprecherin von ProSieben gegenüber dem „Merkur“ erklärte: „Modernste Technik machte es möglich, dass Elvis Presley ‘Daylight’ singt oder Whitney Houston ‘Hollywood Hills’. Das ist tatsächlich ein Experiment, aber genau das macht die Show so besonders und einzigartig.“

Rechtliche und ethische Fragen offen

Wie das rechtlich abgesichert ist, bleibt offen. Ob die Stimmen der Stars mit KI einfach nachgeahmt werden dürfen, ist nicht gesichert. Auch die ethische Vertretbarkeit des Konzepts ist fraglich – schließlich handelt es sich um verstorbene Personen, die mithilfe von Technik wieder zum Leben erweckt werden.

Hologramm-Technik auf dem Vormarsch

Die Hologramm-Technik wird in den vergangenen Jahren zunehmend genutzt, und es ist wahrscheinlich, dass solche Tribute-Konzerte künftig häufiger stattfinden werden. Elvis ist beispielsweise bereits vor einigen Jahren in dreidimensionaler Lichtgestalt aufgetreten. Im November 2024 fand die „Elvis Evolution“ in London, Las Vegas, Tokio und Berlin statt. Mithilfe von Holografie und KI können die Stars so wieder zum Leben erweckt werden. Auch Whitney Houston war zwischen 2020 und 2023 als Hologramm auf Tour.

„Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ wurde erstmalig am 25. April um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Am 2. Mai geht es weiter.