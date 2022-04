Hurricane und Southside Festival 2022: Neue Acts – Charli XCX, Electric Callboy und mehr

Foto: Getty Images for MTV/ViacomCBS, Theo Wargo. All rights reserved.

Die neue Festivalsaison steht vor der Tür und nach zwei Jahren, in denen aufgrund der Coronapandemie die Hurricane– und Southside-Festivals abgesagt werden mussten, gibt es heute positive News. Denn soeben wurden neue Acts bestätigt.

Aktuelles Line-Up des Hurricane und Southside-Festivals

Zu den neuen Künstler*innen und Bands zählen: Charli XCX, Electric Callboy, Gayle, Schmyt, Jeremias, Tom Gregory, The Stickmen Project, Wargasm, Goat Girl und Avralize. Außerdem kommen auch Rap-Fans auf ihre Kosten, denn der Berliner Rapper Megaloh stößt zum Lineup dazu. Außerdem wurden für das Southside die Indie-Band Buntspecht und für das Hurricane die Indie-Pop-Musikerin Pano bestätigt.

Pandemie-bedingt müssen jedoch auch einige Acts absagen. Dabei handelt es sich um: Chvrches, Bombay Bicycle Club, Killswitch Engage, Mayday Parade und Miya Folick.

Große Namen als Headliner

Zuvor bestätigten die Veranstalter bereits weitere Bands und Musiker*innen. Als Headliner mit dabei ist Martin Garrix, dazu K.I.Z, die nun gemeinsam mit Kings of Leon, Rise Against, Seeed, Deichkind, The Killers und Twenty One Pilots das Line-Up anführen.

Auch Anhänger*innen elektronischer Musik kommen auf ihre Kosten: Martin Garrix‘ Label STMPD RCRDS bringt Loopers, Matisse & Sadko und Julian Jordan aufs Hurricane, das wie in jedem Jahr vom #HURRICANESWIMTEAM eröffnet wird. Beim Southside sind dagegen Osrin, Bart B More, DubVision und Justin Mylo eingeplant.

Die Hurricane- und Southside-Festivals finden vom 17. bis 19. Juni 2022 statt, präsentiert von ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS. Das gesamte Line-Up findet ihr hier:

Hurricane 2022

Donnerstag

Sondaschule | Megaloh| Milliarden| Alex Mofa Gang

Freitag

Seeed | Martin Garrix | The Killers

SDP | Dermot Kennedy | Charli XCX | Giant Rooks | LP | Electric Callboy

While She Sleeps | Millencolin | Fontaines D.C. | The Dead South | Gayle

Neck Deep | Kelvyn Colt | Inhaler | Wargasm | Goat Girl | #HURRICANESWIMTEAM

Martin Garrix presents STMPD RCRDS | Loopers | Matisse & Sadko | Julian Jordan

Samstag

Deichkind | Twenty One Pilots | K.I.Z

Von Wegen Lisbeth | Mando Diao | IDLES | Jimmy Eat World | Foals

Juju | KitschKrieg | Antilopen Gang | Bad Religion | Nothing But Thieves | Fil Bo Riva

Oh Wonder | Turbostaat | Provinz | JC Stewart | Half Moon Run | Aurora | Jeremias |Holly Humberstone | Kollektiv Turmstrasse

Live | Reignwolf | Kat Frankie | Brutus

Schrottgrenze | Flash Forward | Helgen | The Lathums | Pano

Sonntag

Kings of Leon | Rise Against

Bring Me The Horizon | Kontra K | The Hives | Kummer | Thees Uhlmann & Band

Royal Blood | Sam Fender | Tones and I | Swiss & Die Andern | Ferdinand fka Left Boy

Nura | Frittenbude | Blues Pills | Skindred | Mine | Schmyt | Tom Gregory | Lari Luke

Hot Milk | Blond | Press Club| Avralize

Southside 2022

Donnerstag

Grosststadtgeflüster | Jugglerz| Audio88&Yassin| Radio Havanna

Freitag

Kings of Leon | Rise Against

Bring Me The Horizon | Kontra K | The Hives | Kummer | Thees Uhlmann & Band

Royal Blood | Sam Fender | Tones and I | Swiss & die Andern | Ferdinand fka Left Boy Nura | Nura | Frittenbude | Provinz |

Blues Pills | Skindred | Mine Schmyt | Tom Gregory | The Stickmen Project | Lari Luke

Lari Luke | Blond | Flash Forward | The Lathums

Samstag

Seeed | Martin Garrix | The Killers

Goat Girl | Wargasm | SDP | Dermot Kennedy | Charli XCX | Giant Rooks | LP | Electric Callboy |

While She Sleeps | Millencolin | Fontaines D.C. | The Dead South |Gayle | Neck Deep | Megaloh | Kelvyn Colt | Inhaler |

Buntspecht | PHot Milk | Press Club

Martin Garrix presents STMPD RCRDS: Osrin | Bart B More | DubVision | Justin Mylo

Sonntag

Deichkind | Twenty One Pilots | K.I.Z

Von Wegen Lisbeth | Mando Diao | IDLES | Jimmy Eat World | Foals

Juju | KitschKrieg | Antilopen Gang | Bad Religion | Nothing But Thieves

Fil Bo Riva | Oh Wonder | Turbostaat | JC Stewart | Half Moon Run | Aurora

Jeremias | Holly Humberstone | Kollektiv Turmstrasse Live | Reignwolf | Kat Frankie | Brutus