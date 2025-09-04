Hurricane & Southside 2026: Twenty One Pilots, Kraftklub, BHZ & mehr dabei

„So viel mehr als bloß Musik“: Linus Volkmanns Love Letter an kleine Festivals

Der Festvialsommer ist kaum vorbei und Fans schwelgen noch in wohliger Erinnerung an die Sommertage mit Souly, Green Day und Nina Chuba — da bringen die Veranstalter des Hurricane und Southside Festival schon die ersten bestätigten für nächstes Jahr heraus.

2026 feiert das Zwillings-Open-Air Jubiläum: Das Hurricane Festival wird 30 Jahre alt, sein südliches Pendant, das Southside, zelebriert die 26. Ausgabe. Zum Geburtstag haben die Veranstaltenden große Namen eingeladen.

Hurricane und Southside finden zwar jeweils erst vom 19. bis zum 21. Juni 2026 statt – doch die ersten Acts sind jetzt schon bekannt. Wie üblich teilen die Veranstaltenden der beiden Events phasenweise mit, welche Artists sie im kommenden Jahr im niedersächsischen Scheeßel und im südlichen Neuhausen ob Eck willkommen heißen. Heute beginnt die erste Phase – die erste Bandwelle ist draußen.

Hurricane & Southside: Diese Acts sind bestätigt

Da wären einmal die Twenty One Pilots, die sich spätestens 2015 mit dem Song „Stressed Out“ in die Herzen und Köpfe ihrer Fans und allen Nachfolgenden eingenistet haben. Das Duo wird das erste Mal nach vier Jahren wieder auf den Zwillingsbühnen spielen.

Der zweite große Headliner sind Kraftklub. Die gehören ebenfalls zum festen musikalischen Repertoire der späten Millennials und überzeugten mit ihrem letzten Album auch die Gen Z. Nachdem die Indie-Rockband diesen Sommer ihr musikalisches Live-Comeback unter anderem auf dem Fusion-Festival feierte, können sich Fans auf ein Wiedersehen in Hamburg und Neuhausen freuen.

Und vielleicht werden ja The Offspring mit ihren Auftritten dafür sorgen, dass die Kids 2026 „alright“ sein werden, im Zweifel ist Yungblud noch da, dessen rockig-rauer Sound die weiteren Festivalbesucher:innen mitreißen könnte.

Weiterhin dabei: Papa Roach, die Band, die mit „Last Resort“ (2000) auch 25 Jahre nach Veröffentlichung noch die Massen bewegen wollen.

Das musikalische Erbe der Ärzte und der Toten Hosen wird ebenfalls zu hören sein: Die Alternative-Gruppe Donots bereichert das rockige Line-Up als zweiter deutscher Act neben Kraftklub, ebenso wie die bekannte Berliner Rap-Gruppe BHZ.

In Sachen Popmusik überlassen die Festivalveranstaltenden der Newcomerin Kayla Shyx und Leony die Stage: Shyx macht deutschen Indie-Pop, Leony hält sich eher im Dubstep auf.

Vorverkauf hat bereits begonnen

Wie üblich kann man mit der zweiten Welle im Winter rechnen, bis dahin sollten sich Fans an den Vorverkauf halten, um Yungblud und Co. im nächsten Sommer auch ganz sicher live zu erleben. Die Festivalpässe für das Hurricane kosten derzeit 199€, der Pass für das Southside ist derzeit für 239 € erhältlich.